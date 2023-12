Ancelotti, más cerca de renovar

El futuro de Carlo Ancelotti está mucho más cerca del Real Madrid que de la selección de Brasil. Así lo asegura el diario AS, que insiste en que no hay ningún acuerdo entre el técnico italiano y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Según estas informaciones, el técnico se habría mostrado muy halagado por el interés de la seleçao, pero habría enviado un mensaje contundente: el Madrid es su prioridad, y se le ponen encima de la mesa una propuesta de renovación, su intención es seguir en el club blanco.

El propio Ancelotti ya ha dicho en varias ruedas de prensa que está dispuesto a esperar al Madrid. "Claro que sí" apuntó cuando le preguntaron por el asunto en noviembre. "A lo malo, la decisión se alargará seis meses, que comparándolo con toda una vida, es poco. El futuro se aclarará pronto, como mucho en esos seis meses", señaló.

Según AS, el Madrid tiene ya marcada la hoja de ruta de cómo lograr la renovación de Ancelotti. El club está muy satisfecho con el trabajo del italiano, que está sacando la temporada adelante a pesar de bajas claves y lesiones importantes, y su idea sería reunirse con el italiano a la vuelta de la Supercopa de España, que se celebrará en el mes de enero.

De momento el técnico italiano se muestra prudente cada vez que le preguntan por su futuro. "No pienso nada. Siento orgullo porque una selección tan grande como Brasil hable de mí. Pero nada más. Tengo contrato hasta el 30 de junio y hasta entonces no voy a contestar mi futuro”. En el el club blanco entienden sus palabras en los últimos meses como parte de la negociación sobre su futuro. Su continuidad, según AS, estaría cada vez más cerca.