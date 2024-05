Así está el posible regreso de Mario Hezonja al Barça

La temporada 23/24 de baloncesto afronta su último mes de competición, con la disputa del playoff de la Liga Endesa y la Final Four de la Euroliga que se celebrará en Berlín a finales de la próxima semana.

Los dos grandes títulos de la campaña están en juego, pero el mercado de fichajes planea en el horizonte, y en las últimas horas, un nombre con pasado azulgrana ha entrado en escena planteando el que podría ser el gran 'bombazo' del verano y uno de los traspasos más sonados del mercado europeo en los últimos años.

Se trata de Mario Hezonja, cuyo regreso al club azulgrana ha ido ganando enteros, y, a día de hoy, no es nada descabellado en pensar que el croata vuelva a ser jugador del Barça la próxima temporada.

Así está el posible fichaje de Hezonja por el Barça

La cuenta de 'X' Insideuroleague, así como RNE, adelantaron el posible interés del conjunto azulgrana en tratar de acometer el fichaje de Hezonja. SPORT ha podido saber que, tras las renovaciones por parte del Barça de Jan Vesely y Jabari Parker, el club está rastreando la posición de 3/4 de cara a la próxima temporada. No hay que olvidar que la continuidad de Nikola Kalinic en Barcelona se antoja complicada, y que su futuro parece estar en Estrella Roja, cuyo presidente admitió hace unos meses el deseo de llevarle de vuelta a Belgrado.

Mario Hezonja y Nikola Kalinic, en un clásico de esta temporada / EFE

¿El mejor pagado de Europa?

La situación económica del club hace que el perfil de Mario Hezonja sea interesante, más allá de su enorme calidad como jugador, por el hecho de que termina contrato este verano con el Real Madrid. Ahora bien, desde el propio Barça se desmiente esa información que situaba a Hezonja como el jugador mejor pagado de Europa en caso de aceptar la propuesta azulgrana. No hay que olvidar que, ese privilegio, en esta campaña 23/24, pertenece a un Shane Larkin que ha cobrado cuatro millones de dólares netos, en una información aportada por el portal 'Eurohoops'.

La posible oferta del Barça

La voluntad del club azulgrana, de mantener el mismo presupuesto para la próxima temporada, y la alta inversión llevada a cabo el verano pasado en el contrato de Willy Hernangómez, no encajan con ese supuesto megasalario que percibiría Hezonja. Pese a ello, en el Barça, ni confirman ni desmienten que ya se haya llevado a cabo una oferta al jugador y a su entorno más cercano.

Mario Hezonja, en un clásico con la camiseta del Barça / SPORT

El derecho de tanteo, el principal impedimento

En clave Barça, el nombre de Hezonja no pasa desapercibido, pero hay un factor que puede pesar en contra de una posible operación azulgrana en caso de querer acometer su fichaje, que es el derecho a tanteo existente en Liga Endesa. Si el croata decide no renovar su vinculación con el Real Madrid, el club blanco le podría inscribir en la lista de jugadores con derecho a tanteo. Esto significa que, si el club azulgrana le hace una oferta a Hezonja, si el Madrid iguala las condiciones, sus derechos en España seguirían en su posesión. Un episodio que se vivió el verano pasado con Willy Hernangómez, pero que el conjunto madridista decidió no igualar.

La negativa a renovar con el Madrid

La situación del Real Madrid con 'Super Mario' y su posible renovación, ha ido viviendo episodios diversos, pero en el fondo, con el mismo resultado: la negativa a renovar. 'Marca' apunta a que el croata ha dado calabazas por partida doble a unas propuestas que, según el jugador, eran insuficientes en lo económico y en cuanto a su rol en el equipo, con jugadores de la talla de Facundo Campazzo, Dzanan Musa o Edy Tavares.

El futuro de los interiores blancos

Los esfuerzos económicos de la cúpula blanca se han centrado en atar la renovación del caboverdiano, y eso les puede hacer perder a su suplente, un Vincent Poirier al que sitúan en Turquía de la mano de Anadolu Efes, además de un Hezonja que en esta campaña también ha dejado algún episodio de desencanto con el equipo y sus compañeros, como aquella polémica 'celebración' de Copa, en la que no se presentó al Santiago Bernabéu para ofrecer el título por un problema físico, y las imágenes en el vestuario del Martín Carpena, pidiendo a sus compañeros que volviesen para no perder más tiempo y regresar a Madrid.

Edy Tavares y Vincent Poirier, en una imagen de archivo / EFE

La propuesta de Panathinaikos

La no continuidad de Hezonja en el conjunto blanco se daba prácticamente por hecha, pero su futuro apuntaba a Atenas, y volver a un Panathinaikos por el que Mario siente devoción y que siempre ha incluido en la lista de sus equipos favoritos. Pero la aparición del Barça cambia la película por completo, así como el posible destino final del jugador.

En definitiva, Hezonja, que aterrizó en Barcelona en 2012, y que voló a la NBA en 2015 de la mano de los Orlando Magic, podría tener una segunda etapa en la capital catalana. Algo que ya se pudo dar hace tres años, pero que no contó con el beneplácito de Sarunas Jasikevicius para integrarse a la disciplina azulgrana. Ahora, los trenes parecen reencontrarse, y el mercado se prepara para vivir un golpe de las dimensiones del de Nikola Mirotic en 2019.