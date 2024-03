Ancelotti busca redención ante el Celta

“Puede ser que me haya equivocado en la alineación, pero quería meter más intensidad y energía, y eso no lo hemos hecho. Ahí tenemos que mejorar y evaluar lo que no hemos hecho bien”, decía Carlo Ancelotti tras empatar ante el Leipzig y escuchar los reproches de un Bernabéu al que no le gustaron nada sus decisiones. El italiano buscará redención ante el Celta este domingo (18,30 h.) en el partido de la décimo octava jornada de Liga.

Reconoce que la temporada empieza a pesar en el apartado “mental” y que eso hace que pierdan “frescura”. Se pide un tiempo muerto para recuperar a un equipo al que empieza a pesarle la temporada: “Tenemos dos partidos antes del parón. Ahí tendremos el tiempo para descargarnos mentalmente, porque el equipo está cansado en este apartado. Después del parón volveremos mejor”.

Los resultados descubren el bajón en el que se encuentran, con tres empates en cuatro partidos, que ralentizan su camino en la Liga y provocan problemas en la Champions. Ya prepara el partido ante el equipo de Rafa Benítez en el que se espera que se deje de experimentos y recupere el sello en el que se ha apoyado en estos casi ocho meses de competición en los que no le ha ido nada mal.

LOS JUGADORES MÁS CASTIGADOS

Ancelotti es consciente de que ese “cansancio mental” va de la mano del físico, con jugadores como Valverde, Rudiger o Rodrygo, un jugador por línea, que pasan de los tres mil minutos jugados, pero a los que no concede resuello. Pero también los veteranos Carvajal o Kroos notan el peso de los kilómetros recorridos, aunque el alemán es más cerebral y sabe ahorrar energías. Bellingham, Camavinga y Tchouameni se suman al carro de los más utilizados. En su caso se entiende ese cansancio mental, pero no físico, al ser jugadores jóvenes repletos de vitalidad.

El italiano debe manejar estos condicionantes al elegir alineaciones, pero su confianza en todos ellos hace que apenas les conceda descansos que acaba pagando el juego colectivo del equipo. Ante el Celta no tendrá a Bellingham, dos partidos sancionados, por lo que Brahim volvería al once al ser su relevo natural. Habrá que esperar ver si hará más rotaciones o mantendrá el bloque dentro de un dibujo acorde a lo que ha venido haciendo toda la temporada.

MILITAO SE ENTRENÓ CON EL EQUIPO

Pero el parón de selecciones no va a evitar que todos los jugadores mencionados y otros más, como Vinicius, Modric o Joselu, puedan descansar. Serán llamados a filas por sus selecciones en la última ventana antes del final de temporada, por lo que sí cambiarán el ‘chip mental’, pero no el físico. Ningún jugador ahorra energías cuando defiende la camiseta de su país.

A cambio y después del parón, puede recuperar a dos jugadores importantes como Militao y Courtois, a los que anunció para mediados de abril. El brasileño se entrenó este viernes con sus compañeros y si todo sigue como hasta ahora, serán dos refuerzos importantes para la recta final. Ancelotti necesita apuntalar el eje de la defensa en una temporada en la que ha tenido que improvisar más de la cuenta tras la lesión de Alaba. Militao es una pieza fundamental para ello.