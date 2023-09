El club blanco se mide a un hueso duro en este inicio de Liga Ancelotti apuesta por su once de gala pese al duelo de Champions de esta próxima semana

No hace demasiados movimientos en el once Carlo Ancelotti. El rival tampoco permite grandes rotaciones. Y es que el Real Madrid se mide a la Real Sociedad en el que apunta a ser un auténtico partidazo. Pese a que la próxima semana se da inicio a la Champions con la primera jornada de la fase de grupos, el técnico italiano no ha querido experimentar demasiado con la alineación y ha apostado por un once muy de gala.

El conjunto blanco, de momento, solo conoce la victoria en este inicio de temporada y espera mantener la racha antes de que dé comienzo la Champions League. Jude Bellingham, el jugador más en forma del Real Madrid y, posiblemente, de la Liga, se mantiene en el enganche y actuará por detrás de Joselu y Rodrygo, los únicos delanteros que tiene disponibles Ancelotti.

Recordemos que para este duelo el técnico italiano no puede contar con Mendy, Vinicius, Militao y Courtois, cuatro bajas más que importantes para el Real Madrid.

Esta es la alineación del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; Joselu y Rodrygo.