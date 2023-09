Ancelotti: “Vinicius lloró 3 o 4 horas por no estar los ‘The Best 2023’”

“A Bellingham no le pesa la camiseta de un equipo tan importante como el Real Madrid, porque tiene una gran personalidad y mucha calidad” “A Modric y a Kroos no tengo que probarlos porque sé lo que van a aportar, y por eso he probado a los jóvenes, pero tendrán protagonismo”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, sacó su faceta más irónica cuando aseguró que “Vinicius estuvo llorando 3 o 4 horas” por no estar entre los 12 mejores de los premios ‘The Best’ de la UEFA. Bellingham fue protagonista en la ronda de preguntas ante la prensa, aseguró que “no le pesa la camiseta” y que la razón de su rápida adaptación es “su gran personalidad”. Cree que “Vinicius se recuperará antes de lo previsto”, se congratuló de tener a todos los “internacionales en condición óptima para jugar” ante la Real Sociedad, y reconoció que “Modric ha jugado menos” porque ha probado a los jóvenes que “tienen mucha calidad”.

LA IMPORTANCIA DE VINICIUS Y BELLINGHAM

“Vinicius estaba llorando en el vestuario. Le pregunté ‘¿qué pasa?’, y me dijo: ‘No me han puesto en esta lista’. Ha llorado 3 o 4 horas y no hemos sido capaces de que parara”, ironizó el italiano para quitar importancia a que no esté en la lista de los mejores jugadores 2023 de la UEFA. En cuanto a su reaparición, cree que está adelantando los tiempos: “La lesión está cicatrizando bien. Ha aumentado la carga de trabajo y la semana que viene empezará a entrenar poco a poco con el equipo. Creo que se recuperará antes de las seis semanas que han dicho".

Bellingham mereció atención especial. Explicó que no le ha sorprendido y vino a decir que si lo ha hecho es porque muchos no lo conocían “al jugar en la liga alemana y no tener el papel que hace ahora. Es serio, profesional y no va a perder la cabeza porque alguien hable bien de él”. Asegura que ha hablado con él sobre la posición en la que lo utiliza: “En el Dortmund demostró habilidad para llegar a tiempo al área rival. Se encuentra bien ahí, tiene continuidad y un físico importante”. Achaca su rápida adaptación a que “es muy bueno”. “Los jugadores con personalidad sufren menos y su calidad le permite que no le pese llevar una camiseta tan importante como la del Real Madrid”, agregó.

EL NUEVO ROL DE MODRIC

También analizó la situación de Modric, que se quejó de jugar poco cuando decidió renovar porque le garantizaron que mantendría su rol en el equipo: “Ha sido titular solo en un partido, pero tendrá más protagonismo y seguirá siendo importante. Lo he hablado con él y lo seguimos. Con un partido a la semana he probado a los jóvenes para ver su respuesta y lo han hecho bien. Tienen calidad. No necesito dar minutos a Modric y a Kroos porque sé lo que van a aportar. ¿Menos minutos este año? puede que sí, porque hay jugadores extraordinarios”.

Por último, aseguró que “no ha hablado con Raúl de su futuro”, y que suele estar con el primer equipo “casi todos los días”, porque utilizar muchos jugadores de la cantera. Y hablando de la cantera y la difusión de ese video con contenido sexual de tres jugadores se limitó a decir que se remitía al comunicado del club. Aseguró que tendrán que “vigilar a Kubo, que lo está haciendo muy bien, marcando goles en un equipo muy bien organizado como es la Real Sociedad”.