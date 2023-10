El mensaje de Luis Enrique hacia un exjugador del PSG: "Eres el prototipo de jugador que detesto"

Le Parisien revela uno de los motivos que produjo la salida de Marco Verratti El técnico asturiano decidió no contar con el italiano desde la pretemporada

Parecía que Luis Enrique iba a tener más fácil la gestión del vestuario parisino tras las salidas de Leo Messi y Neymar. Sin embargo, desde el primer día que pisó las instalaciones tuvo confrontaciones con algunos de sus jugadores. Es el caso de Marco Verratti, una de las leyendas del PSG que puso rumbo a Qatar este verano, concretamente hacia el Al-Arabi, después de no entrar en los planes del técnico asturiano.

Según ha podido desvelar el rotativo francés, Luis Enrique le habría dicho al jugador italiano "eres el prototipo de jugador que detesto". Unas declaraciones impactantes hacia un futbolista que, hasta el momento, había sido capital para todos los entrenadores que iban pasando por la capital francesa. No obstante, la llegada de Manuel Ugarte le cerró las puertas desde la pretemporada, ya que no salió ningún partido como titular y, por lo tanto, no pudo reivindicarse para demostrarle que se equivocaba.

Verratti, en su despedida del PSG | PSG

Puede que esa sensación empiece a tenerla tras estos últimos partidos, donde ha empezado a recibir las primeras críticas de los medios franceses por el sistema que está utilizando, apostando por un 4-2-4, donde prescinde de una figura del mediocampo para conseguir juntar a Gonçalo Ramos, Kolo Muani y Ousmane Dembélé con Kylian Mbappé en ataque.

En el momento que se ingresaron 50 millones de euros parecía un negocio redondo, debido a que se consideraba un descarte del entrenador, pero con el tiempo parecen estar echando en falta la figura que sustentaba el mediocampo del PSG desde hace más de diez años, cuando llegó procedente del Pescara.

Verratti siempre fue un jugador cuestionado por su amplio historial de lesiones y sobre todo por su vida fuera de los terrenos de juego, algunos de los motivos que terminaron por provocar su salida, aunque sobre el césped nunca hubo dudas sobre lo que podía aportar.