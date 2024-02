"No veo a Klopp entrenando a un equipo que no sea el Liverpool"

Hace cosa de una semana, Jürgen Klopp sacudía la ciudad de Liverpool y el mundo entero con unas palabras que deseaban no tener que oír nunca en Anfield: "Dejaré el club a final de temporada". No estaban soñando. Nueve temporadas después, uno de los mejores técnicos de la historia de los 'Reds' se marchará por la misma puerta por la que entró hace nueve años. Todavía duele y cuesta de digerir, más aún para los que han compartido su amor por el Liverpool.

"Me quedé en shock, como todos", confiesa Adam Lewis, canterano de los 'Reds' cedido al Newport County, a SPORT sobre el momento de la verdad. "Ha sido un maestro para el club, lo ha cambiado todo en estos nueve años. No es sólo porque juegue en el Liverpool, lo digo desde la visión del aficionado. Es triste, es muy triste", añade.

Adam, que actualmente está a préstamo en el conjunto galés de League Two, se formó en las categorías inferiores de los 'Reds' y llegó a debutar con el primer equipo en un duelo de FA Cup el pasado febrero de 2020. Nacido y crecido en Liverpool, su amor por los colores es gigantesco y no esconde su agradecimiento hacia el técnico que le hizo debutar y hacia el principal culpable de los éxitos y todos los títulos vividos como aficionado.

"Es uno de los entrenadores más grandes que ha estado aquí y espero que le puedan hacer una estatua al lado del estadio, se lo merece"

UN ADIÓS DOLOROSO E INESPERADO

"Se tenía que ir algún día, pero no pensaba que fuera a pasar tan pronto", reconoce Adam. Incluso para los más cercanos al club, la decisión de Klopp de marcharse fue algo totalmente inesperado. Sabían que podía pasar, pero no ahora. Nadie te prepara para perder a uno de tus seres más queridos.

"Le deseo todo lo mejor, y después de todo lo que ha conseguido merece tomarse el descanso que necesite. Cuando juegas cada semana con esa presión, es normal perder esa pasión y esa energía. Todo el mundo respeta su decisión por lo que ha conseguido con el Liverpool", reconoce.

EL PRÓXIMO PASO DE KLOPP

Por mucho que duela, la decisión de Klopp es firme y definitiva: no seguirá sentándose en el banquillo de Anfield la próxima temporada. Y según confirmó la rueda de prensa posterior a su despedida, pretende tomarse un 'año sabático' de los banquillos mientras se plantea una nueva aventura como entrenador. No será en Inglaterra, eso seguro. "Dice mucho de él, de su lealtad hacia el club. Creo en lo que dice y me convencen sus palabras, seguro que no entrenará a ningún club en Inglaterra", apunta Adam.

Sin embargo, el escenario de ver a uno de los mejores técnicos de la historia del Liverpool dirigir a otro club es extremadamente doloroso: "No puedo ver a Jürgen entrenar a un equipo que no sea el Liverpool, es un sentimiento presente en cualquier aficionado del club. No me imagino verle en el otro lado de Anfield. Para ser sinceros, pensaba que su siguiente paso sería ser seleccionador de Alemania, que tomaría esa oportunidad", confiesa el futbolista del Newport County.

Se ha hablado de esta posibilidad como seleccionador (aunque el puesto pertenece a Nagelsmann), de una aventura en España, de un fichaje soñado para el Fútbol Club Barcelona tras la decisión de Xavi... pero lo cierto es que todo sigue en el aire. Preguntado sobre la posibilidad de verle en el fútbol español, Adam reconoce que "todavía no consigo ver a Jürgen ahí". El tiempo dirá.

EN BUSCA DE UN SUSTITUTO

Una vez digerida su marcha, un proceso que será realmente difícil para jugadores y aficionados 'Reds', es momento de pasar página y pensar en su relevo en el banquillo. Un reto imposible para cualquier entrenador dispuesto a creerse que puede sustituirle sin pasar por una fase previa de aceptación y de adaptación por parte del público. Adam lo tiene muy claro: "Va a ser muy difícil estar a la altura para quien venga. Tiene que tener la misma pasión por el club y conectar con los aficionados. La filosofía tiene que seguir siendo la misma, desde la cantera hasta el primer equipo", apunta.

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza (y lo seguirá haciendo en las próximas semanas) es el de Xabi Alonso. "Honestamente, no tengo una respuesta directa..." dijo el técnico guipuzcoano al ser preguntado sobre los rumores de su posible llegada a Anfield. El que fuera jugador del Liverpool entre 2004 y 2009 afronta ahora de lleno su carrera en los banquillos con mucho que decir en su etapa presente en Leverkusen. "Puedes ver lo que ha conseguido con el Bayer Leverkusen. Me gusta la idea de verle como sustituto, conoce el club y ha estado ahí antes como jugador. ¿Quién sabe?", confesó Lewis sobre el español.