Klopp: "No volveré a un club inglés ni muerto de hambre"

Se cierra el círculo. Jürgen Klopp ha sacudido la ciudad de Liverpool tras conocerse la noticia de su marcha del club a final de temporada. Para calmar los ánimos y dejar un sabor menos amargo entre los aficionados 'Reds', se ha dirigido a ellos en una rueda de prensa. Lo ha aclarado todo y no ha dejado dudas en el aire.

Antes que nada, el técnico germano quiso dejar en el mejor lugar posible al Liverpool y a los que aman este club, con especial cariño por sus aficionados: "Realmente espero que puedan aceptar la decisión. Necesitamos todo el apoyo para el resto de los partidos. Pidió unión hasta el final de temporada con el objetivo de cumplir los objetivos que restan, que todavía son muchos.

LA DECISIÓN

"No lo pensé a propósito, simplemente sucedió. Luego comencé a pensar y ese fue el momento en que supe que este club, especialmente con el equipo que tenemos, necesita un entrenador de su máximo nivel. Me di cuenta de que prefería darlo todo esta temporada y tomarme un descanso. Creo que es lo mejor que podía hacer, estoy convencido"

Sobre sus emociones en este momento, Klopp confesó "el alivio cuando tomé la decisión". "No estoy tan emocionado como cuando acabe el último día. La reacción de los jugadores fue muy buena, saben que no digo cosas así y me voy corriendo. Hablé con ellos en grupo y con alguno individualmente. He tenido muchas conversaciones en los últimos días con muchas lágrimas, es normal después de tanto tiempo", confesó.

PENSABA SEGUIR

Klopp, sin embargo, confesó que cuando firmó su último contrato estaba seguro de que no acabaría antes su vinculación con el Liverpool. "Estaba convencido al 100% de que iría hasta 2026. Calculé mal mi nivel de energía y tenemos que cambiar. Estoy convencido de que es el mejor momento para tomar una decisión así. ", dijo.

Jürgen Klopp, feliz tras un triunfo del Liverpool / EFE

Más allá de este giro curioso, el técnico ha reiterado su compromiso con el club hasta que acabe la temporada y se acabe definitivamente su etapa en Liverpool: "Sé que no puedo hacer este trabajo bien en el futuro, pero sí ahora. Los mejores recuerdos están por llegar. Tienes que ser la mejor versión de ti para un club como el Liverpool, y no puedo hacerlo con tres ruedas. Nunca quise ser un peso. Soy quien soy por como soy, con lo bueno y con lo malo", explicó.

NO PIENSA EN SU FUTURO

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre el siguiente paso de Jürgen Klopp tras sus nueve años en el Liverpool. El técnico campeón de la Champions y de la Premier, sin embargo, no piensa en un futuro en los banquillos lejos de Anfield. Es más, ha afirmado en más de una ocasión que nunca volverá a entrenar a un club inglés. Su amor por el Liverpool es para siempre.

"Lo que pase en el futuro no lo sé ahora. Ningún equipo ni selección en el próximo año, ningún club inglés, eso lo puedo prometer. Aunque no tenga nada para comer, eso no pasará", confesó. Prefiere morir de hambre antes que 'traicionar' a sus valores. Klopp, además, explicó que la decisión de marcharse era propia y que no era responsabilidad de los propietarios del club. "Sería muy fácil simplemente culpar a los propietarios. Estuve contento con cada segundo, no, pero estuvo bien. No tiene nada que ver con ellos".

¿UN SUCESOR?

Sobre la rumorología que rodea al posible sustituto en su cargo, Klopp fue más sincero que nunca. Un recital. "Lo último que necesitan es el consejo del anciano que se marcha y yo no haré eso en absoluto. Quien entre debe tener la oportunidad de jugar bien al fútbol para seguir creyendo en los momentos difíciles. Hay un futuro precioso por delante", afirmó.

Billy Hogan, CEO del Liverpool, acompañó a Jürgen durante la rueda de prensa y respondió a las preguntas de cara al futuro proyecto. "No me gustaría establecer expectativas porque este es un proceso por el que debemos pasar. No puedo comprometerme con un cronograma, esto sucederá en segundo plano y haremos todo lo posible para tomar la decisión correcta para el club de fútbol", explicó.