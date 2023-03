El Tottenham sigue la estela del PSG

Muchos millones invertidos, Conte en la cuerda floja, la estrella 'amenaza' con marcharse y fuera de la Champions es la situación que vive el Tottenham... ¿Os suena? En los últimos 10 años, el Tottenham ha gastado en fichajes 1.000 millones de euros sin lograr ningún título

El ambiente en el Tottenham está más caliente que nunca. Siendo un club que tiene la necesidad de ganar un título, cosa que no pasa desde 2008, la eliminación de la Champions League ha prendido una mecha muy difícil de apagar. Los problemas se acumulan y las declaraciones cruzadas entre Richarlison, que costó 58 millones el verano pasado, y Conte no ayudan. A su vez, la paciencia de Harry Kane va llegando a su fin y su futuro cada vez apunta más hacia cambio de aires.

Siguiendo la comparación con el PSG, al menos los parisinos han logrado muchos títulos. En su caso se habla de fracasos en Europa, el gran sueño de los dueños, pero es que en el Tottenham no hay manera de levantar un trofeo. Como los franceses, también alcanzaron una final de Champions en 2019, pero el Liverpool les arrebató una copa que habría salvado el proyecto.

Con el entrenador en la cuerda floja y un despilfarro de millones cada verano, con el pago de Pedro Porro estipulado para el próximo verano se rebasarán los 1.000 millones en los últimos diez años, todo apunta a que tendrán que afrontar, otra vez, una reestructuración. Se habla de Luis Enrique para reconducir la situación, aunque si acepta lo tendrá muy complicado.

CUARTOS

La temporada "no está perdida", afirma el entrenador italiano. Fuera de todas las competiciones y sin opciones de campeonar en la Premier League, solo les queda luchar por las plazas Champions. Cuartos es lo que no alcanzaron en Europa, pero es la posición que tienen que conseguir en Inglaterra sea como sea.

Actualmente lo son con tres puntos de margen y un partido más sobre el Liverpool, pero perder esta posición sería un fracaso mayúsculo teniendo en cuenta que se gastaron 178 millones para este curso.

'HURRYKANE'

'Hurricane', así es como se apoda su estrella. Y en julio le podrá quedar como anillo al dedo. Traducido literalmente significa huracán y este podría azotar al Tottenham como decida que su ciclo ha terminado.

El máximo goleador de la historia del club estaría llegado a su tope y así también lo comunicó tras caer eliminados por el Milan en la máxima competición europea: "En nuestra posición como club, deberíamos estar ganando trofeos. Ese es siempre el objetivo".

No le vale con lo que les queda de aquí a final de curso: "Optar solo al top cuatro es una consecuencia de no estar jugando tan bien como querríamos. Ahora todo por lo que podemos luchar es eso y espero que lo consigamos, pero no, no es suficiente para este club".