Dos errores incomprensibles para alargar la sangría defensiva

En el fútbol de máximo nivel, los pequeños detalles pueden marcar enormes diferencias. Y si no que se lo digan al FC Barcelona, que cayó eliminado de la Champions League por culpa de varios errores evitables y perdió ante el Real Madrid porque fue demasiado frágil atrás. Contra el Valencia, el equipo de Xavi quería ganar y recuperar la solidez defensiva que había recuperado antes de las derrotas frente al PSG y en el clásico. No lo consiguió.

Si Joao Cancelo fue el principal 'señalado' en los partidos anteriores, en esta ocasión fue Marc-André ter Stegen el que cometió un monumental fallo. De la misma forma que en incontables ocasiones la afición del Barça ha ovacionado la sangre fría del teutón a la hora de arriesgar con algunas salidas o pases, el atrevimiento le jugó una muy mala pasada al guardameta alemán. Antes de la media hora de juego, el arquero azulgrana cometió uno de los errores más destacados de la temporada.

Corría el minuto 27 del encuentro en el Estadi Olímpic Lluís Companys cuando Peter Federico hizo un pase en profundidad para Hugo Duro. Jules Koundé habilitó al delantero del Valencia, pero Ter Stegen, atento, salió de su área para frustrar la acción de peligro visitante. El portero culé controló el esférico sin problemas, pero quiso realizar un regate completamente innecesario y acabó perdiendo el balón. Hugo Duro no desaprovechó el 'regalo' e igualó el tanto inicial de Fermín López.

Araujo, reincidente

Menos de diez minutos después entró en escena un Ronald Araujo que está acabando muy mal la temporada 2023/24 para cometer un penalti absurdo sobre Peter Federico. Lo protestó mucho, pero la realidad es que fue muy claro. En líneas generales el central uruguayo estuvo a un buen nivel, pero volvió a salir en la foto de una jugada clave. Pepelu no perdonó desde los once metros y adelantó al Valencia en el marcador.

La expulsión de Giorgi Mamardashvili, provocada por Lamine Yamal, allanó el camino de la remontada. Robert Lewandowski, con un hat-trick, hizo el resto. La realidad, sin embargo, es que el Barça sufrió desconexiones incompatibles con un equipo que aspire a competir al máximo nivel. Xavi Hernández ha dicho en incontables ocasiones que sus futbolistas tienen que controlar todos los detalles y de cara al próximo curso esta misión debe ser prioritaria.

Cubarsí es humano

Después de muchas semanas brillando con el primer equipo del Barça, el joven central no estuvo fino. El canterano no realizó ningún error grosero, pero sí que pudo hacer más en algunos de los ataques del Valencia. En la primera mitad ganó un duelo, perdió siete balones e hizo una falta en 61 intervenciones. Con el balón estuvo mejor (seis balones en largo completados y 53 pases acertados), pero fue sustituido por Xavi Hernández en el descanso porque tenía una amarilla y no era partido para correr riesgos teniendo en cuenta la velocidad de los delanteros rivales.