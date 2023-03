Conte se teme lo peor tras la caída del Tottenham en Champions

La debacle en la eliminatoria frente al Milan pone en duda la continuidad del técnico italiano "Mi contrato acaba en junio, pero podrían despedirme antes de final de temporada", reconoció el ex del Inter

Las cosas no van del todo bien por la zona 'Spur' del norte de Londres. El Tottenham de Antonio Conte no pudo cumplir con las expectativas y cayó ayer a manos del Milan en los octavos de final de la Champions. Tras la eliminación, el técnico italiano quiso pedir disculpas a la afición y no se mostró demasiado optimista con su situación al frente del equipo.

Consciente de la poca paciencia de Daniel Levy, el dueño de los 'Spurs', Conte admitió que su etapa en el club podría llegar a su fin antes incluso de finalizar la temporada. "Quién sabe, a lo mejor están decepcionados", dijo en rueda de prensa. Con el 0-0 de ayer, ya van tres partidos de forma consecutiva donde no consiguen ver portería.

Acción del encuentro entre Tottenham y Milan | EFE/AFP

"Creo que podemos hacerlo mucho mejor ofensivamente. Hablo sobre todo el equipo, no sólo sobre los que juegan en la parte de arriba. Los jugadores lo dieron todo desde el principio hasta el final pero no podemos inventarnos la victoria", admitió. Harry Kane, estrella del equipo, suma 18 goles en Premier pero atraviesa una mala racha goleadora. Heung-Min Son, otro de los habituales, no pasa por su mejor momento.

Lo cierto es que al Tottenham le está costando competir con regularidad y encontrar una cierta estabilidad en su juego esta temporada. En menos de un mes, han sido capaces de ganar a Manchester City y Chelsea como de perder 4-1 con el Leicester, caer eliminados de la FA Cup frente al Sheffield United y descolgarse ahora de la Champions.

El eterno objetivo de romper la sequía de títulos vuelve a ser un imposible otra temporada más, y la frustración en el proyecto es evidente. Antonio Conte llegó como un gran refuerzo que iba a cambiar el rumbo de la entidad hacia el estrellato, y aunque lo pudo parecer en un principio está se encuentra en un punto de no retorno.

MIENTRAS, LOS VECINOS HACIENDO RUIDO

Por lo que sea, la temporada de ensueño que va camino de firmar el Arsenal tampoco ayuda a calmar los ánimos entre la afición 'Spur'. Aunque la temporada de los de Conte en Premier no es mala, pues están en puestos Champions por encima de Liverpool o Newcastle, la diferencia de nivel y de objetivos respecto a los 'Gunners' es abismal. Y en la eterna lucha de poder del norte de Londres, si uno de los dos brilla muy por encima del otro siempre escuece.