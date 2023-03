Richarlison: "La temporada está siendo una mierda"

El ariete brasileño del Tottenham Hotspur, suplente ante el Milan, recrudece su guerra contra el técnico Antonio Conte "El equipo no puede jugar así, si necesita un gol. Hay que sacar al equipo adelante, sobre todo en la segunda mitad", señaló

La guerra abierta entre el entrenador del Tottenham, Antonio Conte, y el delantero brasileño Richarlison vivió un nuevo episodio anoche, tras el KO europeo de los Spurs ante el Milan, encuentro en el que el ariete brasileño entró al campo en el minuto 70.

A la conclusión del encuentro, Richarlison habló sin pelos en la lengua de la eliminación y señaló a un culpable, el técnico Antonio Conte.

"No hay mucho de qué hablar después de ver el encuentro. Creo que debí haber jugado y ahora no tengo que llorar. La temporada está siendo una mierda", señaló el ex del Everton a TNT Sports, criticando también la manera en que el Tottenham terminó un encuentro donde apenas fue capaz de generar peligro.

"Estamos fuera de la Champions. El equipo no puede jugar así si necesita un gol. Hay que sacar al equipo adelante, sobre todo en la segunda mitad. Sólo nos queda la Premier League. Lo que hay que hacer ahora es entrenar más y esforzarse en el próximo encuentro", dijo el delantero.

"Ahora es cuestión ya de centrarse en los partidos que quedan hasta final de temporada, y yo trataré de hacer el mayor número de goles posible. El club pagó un precio muy alto por mí y, de momento, no he respondido en el campo. Ahora toca irme a casa, descansar, porque mañana hay entrenamiento muy temprano y a ver si el técnico me pone de titular para el próximo partido", concluyó con otra andanada a su míster un indignado Richarlison.