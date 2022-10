Así 'secaron' Van Dijk y Gómez a Haaland: el secreto mejor guardado de Klopp

El Liverpool acabó con la racha goleadora del noruego De récord: los 'reds' nunca han perdido en Anfield en Premier con Van Dijk en el campo

Parece ser que Klopp ha encontrado la manera de frenar a Haaland. El noruego es una máquina de hacer goles, y no es casualidad que el Liverpool sea el único equipo al que no le haya conseguido perforar la portería. Y es que el pasado 30 de julio en la Community Shield ya no fue capaz de anotar gol, y uno podría pensar que se trata de suerte, pero que sucediera también el pasado fin de semana, con Van Dijk como principal antagonista, demuestra lo contrario.

El neerlandés, juntamente con un gran Joe Gómez y un estelar Alisson, logró aquello que parecía imposible: acabar con la racha de Erling Haaland, que llevaba nueve partidos seguidos anotando y que se ha quedado a las puertas de superar a Vardy, con once.

Es verdad que el central no arrancó la temporada como se esperaba ni como él mismo deseaba, pero fue decisivo en la última jornada. Su contundencia y acierto le permitieron ser una de las piezas clave que ayudaran a conquistar la Champions 2018-19 y la Premier 2019-20. Además, se quedó solamente a 7 puntos de ganar su primer Balón de Oro, siendo Messi quien lo conquistara en 2019.

Asimismo, el Liverpool nunca ha perdido en Anfield en Premier con Van Dijk en el campo, siendo ya 68 los encuentros que el zaguero de la 'oranje' ha disputado para continuar con la imbatibilidad de local en el campeonato.

El central lo hizo perfecto para parar al noruego: no dejándole ningún espacio. De hecho, el mismo futbolista habló de ello un par de días antes del choque: "Tenemos que impedir que le lleguen balones y estar a nuestro mejor nivel", mencionó Van Dijk. Y así fue.

También tuvo mérito la actuación de su pareja en la zaga, Joe Gómez, que supo anticiparse al '9' 'citizen' y actuar contundente en las acciones del juego. Su trabajo tuvo recompensa, porque el resultado sonrió a los 'reds' gracias al solitario tanto de Mohamed Salah