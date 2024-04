El problema del City con el 'Big Six'

La 'batalla del Emirates' prometía tanto, que se quedó a medio camino. Todos los focos estaban puestos en el partido que enfrentaba a Arsenal y Manchester City, pero el auténtico partidazo fue el Liverpool - Brighton que se vivió en Anfield, justo antes del duelo de la jornada. Luis Díaz y Salah, además de Mac Allister, que se marcó un recital, le dieron la vuelta al susto inicial del ex 'gunner' Welbeck.

Suele pasar que, cuando las expectativas son demasiado altas, la realidad termina siendo otra. El City lo intentó por todos los medios, pero Mikel Arteta planteó un entramado defensivo infranqueable alrededor de David Raya, renunciando, así, a su estilo. Los 'citizens' apenas tiraron una vez a puerta, mientras que el Arsenal, que se dedicó a defender prácticamente todo el partido, envió dos balones entre los tres palos.

Y quien tendría un final feliz sería el Liverpool de Jürgen Klopp, que sí que hizo los deberes ante el Brighton - con remontada incluida - y es líder en solitario en la Premier con 67 puntos, dos más que el Arsenal (65) y tres más que el City (64).

Quedan todavía ocho jornadas - nueve para algunos - y todavía no está todo el pescado vendido. Pero lo cierto es que el conjunto de Pep Guardiola ha sido el gran perjudicado de la jornada y estadísticas evidencian que el equipo no ha salido victorioso de los enfrentamientos directos con los otros cinco miembros del 'Big Six'.

PEORES REGISTROS QUE LA TEMPORADA PASADA

El Manchester City levantó la temporada pasada su noveno título de la Premier League, y una de las claves fueron los puntos que sumó ante Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Manchester United. Si bien es cierto que, United, Chelsea y Tottenham no están metidos en la lucha por el título esta temporada, los 'red devils' sí que intentaron seguir la estela de City y Arsenal en la anterior. Y el Liverpool también se quedó lejos de la pelea.

En la 2022/23, los de Pep Guardiola tan solo sumaron dos derrotas en diez partidos ante rivales del Big Six - 2-1 vs United y 4-1 vs Liverpool - mientras que en la presente campaña, en nueve encuentros, porque les queda medirse a los 'spurs', han consumado una derrota y seis empates - 1-0 vs Arsenal, 4-4 vs Chelsea, 1-1 vs. Liverpool, 3-3 vs. Spurs, 1-1 vs. Chelsea, 1-1 vs Liverpool, 0-0 vs. Arsenal.

Por lo tanto, tan solo han salido airosos ante el equipo de su misma ciudad, el United, ganando 3-0 y 3-1 en cada partido.

Dicho de otra manera, el Manchester City apenas ha sumado 12 puntos - a falta del Tottenham - ante los cinco rivales del 'Big Six', mientras que en la temporada pasada sumó 21. Teniendo en cuenta que superó sin problemas a su rival más directo, el Arsenal. Y esta temporada no ha sido capaz de ganarles a ellos ni al Liverpool.

ASTON VILLA, MENCIÓN ESPECIAL

El conjunto de Unai Emery merece ser tenido en cuenta. El año pasado terminó séptimo y se aseguró la plaza de la Conference League, y jugará los cuatros ante el Lille; y este curso anda cuarto con 59 puntos, cinco menos que el City, que está tercero. De hecho, la temporada pasada no salió vencedor ante Pep, porque empataron 1-1 en el primer partido y perdieron en el segundo (3-1).

Pero esta temporada consiguieron derrotar al City por 1-0, con un gol de Leon Bailey. Y todavía quedar jugar el partido de la segunda vuelta.