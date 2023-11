El Chelsea habla de "robo" en Madrid: "Nos han robado..."

El Real Madrid femenino arrancó su andadura en la UEFA Women's Champions League con un empate en casa ante el Chelsea (2-2). Un partido marcado fuertemente por la polémica. El segundo del conjunto blanco, el del empate, fue de penalti por una acción señalada por la colegiada dentro del área cuando fue claramente fuera.

Además, la trencilla anuló un gol al conjunto 'blue' por un fuera de juego inexistente. Por todo ello, la entrenadora de las londinenses, Emma Hayes, rajó de lo lingo en la rueda de prensa posterior al choque: "Nos han robado". Contundente y directa.

"ME CUESTA CREER QUE NO LO HAYAN VISTO"

"No recuerdo la última vez que las decisiones personales y arbitrales nos hayan perjudicado tanto. El penalti no es penalti porque la jugada estaba fuera del área. Lo he podido ver desde el banquillo y me cuesta creer que no lo hayan. visto ellos", añadía Hayes.

"Es vergonzoso. Tengo que ver por qué este último gol final no ha sido válido. No había nadie cerca y no se por qué se toma esta decisión. Creo que nos han robado un partido de 3-1", comentaba la entrenadora inglesa.