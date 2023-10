Haaland bate otro récord en la Premier League

El noruego anotó dos goles ante el United en Old Trafford en otra exhibición de los de Pep Guardiola Es el jugador que menos partidos ha necesitado para anotar 20 tantos fuera de casa en la Premier League

El Manchester City barrió al Manchester United en Old Trafford (0-3) con la énesima exhibición de Erling Haaland en la Premier League. El delantero noruego abrió la lata desde los once metros y firmó su doblete al inicio del segundo tiempo al aprovechar una gran asistencia de Bernardo Silva. El vikingo volvió a participar en el tercer y último tanto de los de Guardiola con un pase de gol a Phil Foden.

Los dos tantos del noruego en Old Trafford sirven para batir otro récord en la Liga inglesa: Haaland es el jugador que menos partidos ha necesitado para anotar 20 goles a domicilio.

La cuenta de X (antes Twitter) de @OptaJoe publicó los datos del top-5 de jugadores más precoces en anotar 20 tantos fuera de casa:

20 - Erling Haaland has reached 20 away goals in fewer appearances than any previous Premier League player (23 games):



23 - Erling Haaland

28 - Kevin Phillips

31 - Ian Wright

33 - Diego Costa

33 - Pierre-Emerick Aubameyang



Unfazed. pic.twitter.com/ytcmUhH7e0