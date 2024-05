¿Qué debe hacer el Barça con Ansu?

Hay dos corrientes en el barcelonismo. Quizás hasta tres. En lo que a Ansu Fati se refiere. Una parte, la más romántica, considera que el jugador formado en La Masia merece este verano una nueva oportunidad y formar parte de la primera plantilla. Pese a que la cesión al Brighton no ha sido todo lo fructífera que se deseaba, hay fe en que el atacante de origen guineano pueda recuperar esa chispa que no ha sido capaz de volver a coger tras esa ristra de lesiones de rodilla que lo mermaron física y psicológicamente.

Otro ‘saco’ de culés es más escéptico y piensa que si no ha podido dar un salto en un conjunto de segunda o tercera fila en Inglaterra es impensable que pueda ser de utilidad el próximo curso para un Barça que debe aspirar a todo, tanto a nivel nacional como en Europa. El último curso de Fati en can Barça ya fue bastante decepcionante. Estuvo disponible prácticamente durante toda la temporada para Xavi, pero no fue capaz de ganarse la confianza del técnico egarense ni de marcar diferencias. Este sector prefiere repetir ese formato de préstamo quizás en otra Liga o bajar un peldaño la exigencia para que pueda disfrutar de más minutos y recuperar confianza.

UNA OPORTUNIDAD EN PRETEMPORADA

Luego hay quien aboga porque se le dé una oportunidad en la pretemporada de estar con el grupo, viajar a Estados Unidos. Mantener dinámica para que pueda empaparse de positivismo e ir viendo su evolución y evaluando si puede tener un hueco en la rotación de Xavi o no. Ahí jugará un papel fundamental el ‘fair play’ financiero y cómo va quedando la composición de la plantilla. Las prioridades, claramente, van hacia el pivote, hacia un extremo, interior y lateral.

Ansu se quedó en el banquillo ante el Liverpool / BRIGHTON

Si, como todo parece indicar, continúa Lewandowski como ‘9’ titular, falta por ver lo que sucede con Vitor Roque. Si el brasileño saliera cedido en busca de acumular minutos (acaba de cumplir 19 años y no parece suficientemente hecho para tenerlos en Barcelona), se podría abrir una ventana para Ansu.

Lo que es evidente es que en Brighton lo que podía haber hecho, hecho está. De Zerbi, consciente de que el futbolista no seguirá allí el próximo curso casi con toda seguridad, le ha dejado sin jugar un minuto estos últimos tres partidos. Y no tiene visos de cambiar la situación. Una inoportuna lesión muscular le truncó cuando mejor estaba, lo dejó KO más de dos meses y ya no ha recuperado el tono ni la confianza. Cuatro goles y una asistencia en 28 partidos es su balance.

DECISIÓN MEDITADA

De esta forma, en el club, como comentábamos, se abre un abanico. Que haga la pretemporada es una opción encima de la mesa. Factible y quizás hasta buena para ambas partes. El mes de agosto serviría para buscar un destino en caso de que se considere que no tiene hueco en el fondo de armario de la plantilla. Xavi tendría la última palabra.

Si saliera, habría que decidir qué perfil de club se busca. Ir hacia algo más bajo para que tenga más opciones de jugar y recuperar esa chispa perdida sería lo ideal. Sin duda, un caso para ir siguiendo de cerca estas próximas semanas. El jugador, como contamos hace unos días en SPORT, quiere intentar demostrar a Xavi que puede ser útil.