Capello: "Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio"

Fabio Capello no es de los que se muerden la lengua. Y lo ha vuelto a hacer en la rueda de prensa que convocaron los Premios Laureus para charlar sobre la próximas Eurocopa de Alemania 2024. Junto a Raúl, Desailly, Gullit y Del Piero, Capello habló de todo y, como siempre, respondió con total sinceridad. Preguntado por si Lamine Yamal podrá ser algún día algo parecido a Leo Messi, el técnico italiano lo dejó bien claro.

"Yo encontré a Messi en el Gamper y a los 20-25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard y le pedí que me lo prestara esa temporada. Era un genio. Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio. Messi, Pelé y Maradona eran los genios. Ronaldo está ahí muy cerca", sentenció el expreparador italiano de equipos como Milan, Juventus o Real Madrid. La comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo tampoco pudo faltar. Para Capello, no hay comparación.

"Cristiano es un grandísimo jugador, un gran goleador, ganó titulos y Balones de Oro, pero no ha sido genial como Messi. Es un enorme futbolista, pero no es un genio", aseveró.

Además, Capello también habló del Clásico y, con una sonrisa de oreja a oreja, se hizo la pregunta que se hace medio mundo actualmente: "Hablando del fútbol español y del Clásico: ¿Cómo es posible que no tenga tecnología de gol?". Buena pregunta.