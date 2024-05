Un nuevo paso del City hacia la historia

El Manchester City se ve las caras con el Wolverhampton este sábado (18:30h) con la Premier League al rojo vivo. El equipo que dirige Pep Guardiola se encuentra en la segunda posición de la clasificación, a tan solo un punto del Arsenal y con un partido menos.

Fuera de la Champions League y con la final de la FA Cup en el horizonte, el conjunto 'cityzen' quiere hacer historia batiendo un récord que hasta ahora nadie ha alcanzado. En caso de ganar el título liguero, el City encadenará cuatro trofeos ligueros consecutivos; hazaña que no ha logrado ningún equipo en toda la historia.

Para ello, el equipo de Mánchester necesita ganar los cuatro encuentros de Premier que le restan. No obstante, el primer paso es saldar el partido ante unos Wolves con poca necesidad. El equipo de Gary O'Neil se sitúa en la undécima posición de la tabla, más que salvado matemáticamente y con escasas opciones de optar a los puestos europeos. Además, a pesar de vencer al Luton en la pasada jornada, están metidos en una racha negativa con únicamente una victoria en los últimos siete enfrentamientos ligueros.

Todo lo contrario el Manchester City, que no pierde un partido en los noventa minutos desde el 6 de diciembre ante el Aston Villa de Unai Emery. El equipo de Guardiola es un auténtico especialista en los meses donde realmente se deciden los títulos y parece que la presión no les suele pasar factura en ningún caso. Los 'cityzen' acumulan cinco triunfos seguidos en una Premier, que no quieren dejar escapar.

En ese sentido, el técnico de Santpedor explicó en la víspera del encuentro que "tenemos que ganar los 12 puntos, de lo contrario será difícil, el Arsenal es muy fuerte. Depende de nosotros. Uno a uno, intentar ganar partidos. No es más complicado. Me gustaría decir que lo que hemos hecho en el pasado va a volver a suceder, pero nadie lo sabe". De esta manera, el Manchester City tiene claro su misión: ganar los cuatro partidos que les queda para conquistar de nuevo la Premier.

"Hemos hecho una buena semana, jugadores más frescos mentalmente, pequeños detalles tácticos que hemos trabajado. Ahora mismo no tengo tiempo para estar pensando en cosas nuevas, los partidos se suceden uno tras otro", añadió.

Una de las grandes incógnitas es si Erling Haaland volverá a la titularidad tras superar totalmente sus problemas físicos. El delantero noruego está en condiciones de empezar el encuentro según apuntó el propio entrenador 'cityzen'.

Sin embargo, las miradas en el City están puestas en el jugador más en forma del equipo, Phil Foden. El joven inglés se ha destapado este curso totalmente como uno de los mejores del mundo, siendo determinante en los partidos más importantes de la campaña. "Estaba en un equipo que ganó muchos títulos y jugaba en las fases finales de muchas competiciones. No es fácil jugar, es muy exigente", señaló Guardiola.