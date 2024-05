Iraola será 'juez' por la Premier

El Arsenal recibe la visita del Bournemouth este sábado (13:30h) en un nuevo encuentro fundamental en la carrera por el título de la Premier League.

El conjunto 'gunner' es líder, con un partido más respecto al City, y quiere continuar manteniendo su candidatura al trofeo liguero.

Habrá duelo español en los banquillos con Mikel Arteta en un Arsenal que quiere alcanzar la gloria con el título de la Premier y Andoni Iraola en el Bournemouth, que ya ha hecho historia logrando el récord de puntos del equipo en la máxima división inglesa y apura sus opciones de alcanzar los puestos europeos

Tras la eliminación en Champions, el cuadro 'gunner' ha encadenado tres victorias consecutivas y sabe que no puede fallar si quiere tener opciones de título. No será tarea fácil doblegar a unos 'cherries' en una buena dinámica, pero la Premier pasar por no dejarse ni un punto.