El Newcastle quiere renovar a Bruno Guimarães

Muchos clubes importantes están interesados en fichar al brasileño en 2023, pero el equipo inglés quiere ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo con mejoras salariales "Nunca puedes controlar cuándo surge un club (Real Madrid) o una oportunidad para un jugador que tal vez tiene una aspiración que siempre quiso lograr", ha declarado el director deportivo de los Magpies, Dan Ashworth

Bruno Guimarães es uno de los jugadores más en forma de Europa. Y ya se le ha relacionado con el Real Madrid. Es por ello que el equipo inglés quiere retenerlo y es consciente de que su poderío económico puede resultar insuficiente ante un equipo como el de Ancelotti.

Los planes del Newcastle para Bruno Guimarães siguen siendo muy claros y no cambiarán: el club quiere ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo con mejoras salariales, como se informó el mes pasado.

Y no sólo el Real Madrid lo tiene en su agenda. Muchos clubes importantes están interesados en fichar a Bruno en 2023, pero el Newcastle quiere conservarlo a toda costa.

Y así lo ha manifestado. En declaraciones a The Sun, el director deportivo de los Magpies, Dan Ashworth, reconoció que hará todo lo posible para que el jugador no abandone el Newcastle pese a que asume que tengan que traspasarlo: “Absolutamente no quiero vender a Bruno. Es un jugador top y una parte muy importante de nuestro viaje. Pero, en algún momento, tienes que lidiar con cosas relacionadas con Fair Play Financiero. Nunca puedes controlar cuándo surge un club (Real Madrid) o una oportunidad para un jugador que tal vez tiene una aspiración que siempre quiso lograr. No puedo mentir y decir que nunca tendremos que vender”.