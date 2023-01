Moyes descartó fichar a Julián Álvarez para su West Ham cuando 'la Araña' aún estaba en River

Según el propio Moyes, su ojeador le recomendó el fichaje de Álvarez, pero a él no lo convencía Álvarez acabó firmando con el City a cambio de 21 millones de euros

Con sus cuatro goles en Oriente Medio, Julián Álvarez fue uno de los jugadores clave para que Argentina conquistara el mundo en Qatar. El joven jugador del Manchester City, además, ha visto puerta en ocho ocasiones esta temporada con la camiseta 'citizen', su primera bajo las órdenes de Guardiola. Varios equipos le seguían la pista cuando aún jugaba en River Plate y uno de ellos, el West Ham, pudo ficharlo, pero su entrenador, David Moyes, lo descartó.

En el podcast 'Diary of a Ceo', el técnico 'hammer' reconoció que uno de sus ojeadores le recomendó fichar al que en ese momento era goleador del River Plate. No obstante, Álvarez no convencía del todo al ex estratega del Manchester United. "Teníamos a Michail Antonio, que lo estaba haciendo muy bien, y pensé, no sé... A veces los jugadores cambian en seis meses", explicó Moyes. "Tengo que decir que hay otros futbolistas así que no te llevas y no llegan a triunfar", añadió.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Al final, fue el Manchester City el que se hizo con los servicios del campeón del mundo. 'La Araña' incluso ya ha marcado en todas las competiciones que ha jugado con su nuevo equipo (Community Shield, Premier, las dos Copas y Champions). "Le seguíamos desde hace tiempo. Es capaz de jugar en varios puestos del ataque y creemos que es uno de los mejores delantero de Sudamérica", declaró Txiki Begiristain, director de fútbol del City, cuando firmaron a Julián.