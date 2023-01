Garnacho quiere plantar al United para irse al Real Madrid

En Inglaterra aseguran que el joven argentino rechazó renovar su contrato, que acaba en 2024 Además del Real Madrid, la Juventus sigue muy de cerca al delantero del United

El Manchester United perdía 0-1 contra su rival de ciudad en el derbi del sábado pasado a falta de 18 minutos para el final. Ten Hag dio entonces entrada a Alejandro Garnacho para buscar cambiar el rumbo del partido y acertó de pleno.

Tras el empate de Bruno Fernandes al 78, el joven jugador argentino dio la asistencia para que Rashford sentenciara la remontada y dejara los tres puntos en Old Trafford. El atacante, de 18 años, acaba contrato el próximo año y el Real Madrid le sigue muy de cerca.

Según informa The Independent, el Manchester United, consciente de la joya que tiene en su equipo, ya le hizo una oferta de renovación al argentino para extender su contrato más allá del 2024. No obstante, el delantero habría rechazado la propuesta de la directiva 'red devil', que buscaba triplicarle el salario, porque se encuentra muy atento al interés del Real Madrid.

El conjunto blanco busca incluir otra joven promesa en su equipo, tras Endrick, y sigue de cerca la situación del argentino. Eso sí, no es el único, porque la Juventus de Turín también ha mostrado un fuerte interés por el joven futbolista. En cuanto al United, la oferta de renovación buscaba subirle el sueldo de £7000 semanales a £20000, siempre según información de The Independent. Garnacho, conocedor de su potencial, la habría declinado porque estaría interesado en mudarse de Old Trafford al Santiago Bernabéu.