Haaland: "En 12 años espero ser mejor que ahora, como Benzema"

El delantero ha hablado sobre su futuro en el Manchester City, en la selección y sobre sus hábitos, en la revista GQ HYPE "Espero jugar las eliminatorias del Mundial con Noruega algún día" ha comentado

Erling Haaland tiene hambre de títulos. El que para muchos ya es el próximo goleador de la década, ha concedido una entrevista para la revista GQ HYPE, en la que ha sido portada. El máximo anotador de la Premier ha hablado sobre su futuro en el club 'citizen', además de las aspiraciones de su selección y de algunos hábitos para mantener el estrés y la presión a raya.

De lo que no hay ni la más mínima duda es que el jugador es un competidor nato. "Haré todo lo que está en mi mano para ser un jugador clave y ganar trofeos con el Manchester City. Mi objetivo es que ganemos la Champions League, espero" ha declarado. El equipo de Pep Guardiola tiene una de las mejores plantillas de Europa y la apuesta segura de fichar a Haaland el verano pasado, puede ser la última pieza del engranaje para alzar la tan deseada Copa de Europa por primera vez en la historia del club.

En lo que respecta a su país, Noruega, Haaland confiesa que ir a un Mundial sería un sueño para él. "Noruega es un país muy pequeño. Tiene 5,5 millones de habitantes. Creo que menos. No somos un país grande. Pero luego en el Mundial ves a países pequeños haciendo cosas increíbles. Esperamos clasificarnos para 2026, es mi mayor meta con ellos".

También ha respondido a la pregunta de si le gustaría ganar algún día el Balón de Oro, aunque no le quita el sueño este tema. "A todos nos gustaría. Pero no creo que sea bueno pensarlo mucho." Además, ha alabado al último ganador del galardón, Karim Benzema, y se ha propuesto un reto. “Mira a Benzema, tiene 35 años y creo que ahora es incluso mejor. Así que dentro de 12 años espero ser mejor que ahora”.

Por otra parte, el futbolista ha comentado como le ayuda uno de sus hábitos de relajación para tratar temas como el estrés y la presión a la que están sometidos los futbolistas de élite. Su gran aliado es la meditación. "Es una disciplina muy positiva. Relajarse, intentar no pensar demasiado. El estrés no es bueno para nadie. Odio estar estresado, y procuro no llegar a ese punto. Pero el concepto de meditación radica en apartar ese tipo de pensamientos. Es algo personal, pero a mí me ha funcionado muy bien". Descansar correctamente es otra de las claves para rendir al día siguiente al 100%. "Me preocupa mucho dormir bien. Creo que para mí lo más importante en la vida es dormir, no solo dormir mucho, sino dormir bien", ha concluido.