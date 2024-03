¿Por qué Guardiola sustituyó a De Bruyne?

Pep Guardiola es de esos entrenadores que se 'motivan' cuando sus futbolistas se molestan cuando no entienden alguna de sus decisiones o cuando no rinden a su mejor nivel. Y ayer protagonizó, junto a Kevin De Bruyne, una escena muy comentada durante el vibrante y decisivo duelo ante el Liverpool (1-1).

Kevin De Bruyne fue sustuido al descanso, cuando el City tan solo llevaba un gol de ventaja en el marcador y estaba todo por decidir. Y, lógicamente, no entendió la decisión de su técnico, con el que, además, se enfadó e intercambió unas acaloradas palabras mientras se dirigía al banquillo.

Pero Guardiola, para la sorpresa de muchos, estaba contento con la reacción de su jugador. "¡Estoy feliz de ver eso!", exclamó una vez terminó el partido. "Me gusta si está molesto, es bueno. Él es feliz ahora. Sabía lo que nos faltaba, nos faltaba conservar el balón. Después (se fue) lo hicimos mejor. Pero escucha, Kevin… ¿qué puedo decir de Kevin? Lo necesitamos y él es importante".

De Bruyne y Guardiola protagonizaron un acalorado intercambio de palabras en Anfield / AP

FALTA DE CONTROL

El de Santpedor describió jugar en Anfield ante el conjunto de Jürgen Klopp "como un tsunami", porque los 'reds' no paraban de inundar su campo con una infinidad de ataques en un período de 25 minutos durante la segunda mitad.

Y terminó muy satisfecho con el trabajo de los suyos para solucionar la presión del Liverpool tras el empate de Mac Allister desde el punto de penalti.

"Empezamos muy bien incluso antes del gol y jugamos con una gran personalidad", afirmó Guardiola. "Después de la primera mitad fue difícil porque tienen a (Wataru) Endo y (Alexis) Mac Allister, por lo que tienen pasadores adicionales y calidad para jugar, mientras que antes era más directo".

KOVACIC, CLAVE EN LA REANUDACIÓN

Pep acertó, una vez más, con una decisión que tomó desde los banquillos. Mateo Kovacic, que no partió en el once, ingresó al césped en la segunda mitad, para sustituir a Kevin De Bruyne. "Después de que tuviéramos a Mateo, especialmente cuando entró, pudimos hacer pases extra. Son muy fuertes en la presión y la contrapresión, en este estadio no es fácil. Pero nunca dejamos de intentar jugar".

La figura de Mateo Kovacic fue clave para recuperar el control en el centro del campo / AP

"Con Mateo, John (Stones) y Rodri, teníamos la calidad para jugar y conservar el balón. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades, ellos tuvieron las suyas. Queremos conservar el balón, pero a veces no se puede, pero es el mejor equipo que he visto en la presión", explicó.

Y ahora, se nos viene un final lleno de emociones fuertes. Tras el empate en Anfield, el Arsenal es el nuevo líder, el Liverpool es segundo, empatado a puntos, y el Manchester City es tercero, a solo un punto de ambos.