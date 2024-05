Courtois va de sobrado: “Estoy mejor que antes”

Carlo Ancelotti tiene un serio dilema en la portería para la final de la Liga de Campeones ante el Borussia, Lunin o Courtois. El italiano le ha dado la oportunidad al belga de recuperar su mejor nivel en los últimos tres partidos de Liga, con una respuesta inmejorable. Ha dejado la portería a cero ante el Cádiz, Granada y Almería demostrando que está preparado para ser titular en Wembley.

Courtois ha dejado atrás nueve meses de baja / Efe

“Me siento muy bien. Entiendo que se pudiera dudar de cómo iba a volver, pero yo sabía que lo haría fuerte. Soy el mismo Courtois... o incluso mejor. Quizás me hacía falta un partido como este, con muchos disparos: cercanos, rápidos, de reflejos, en esa parada abajo a la izquierda me he sentido orgulloso. El equipo tiene ahora unos días libres, pero yo seguiré trabajando con Llopis (entrenador de porteros)”, decía el protagonista tras el partido ante el Alavés.

Gran nivel del belga

Courtois hizo un partido al nivel que venía haciéndolo antes de la doble lesión en la rodilla. El Alavés disparó 10 veces a la portería del Real Madrid, ocho a su zona de influencia que solventó con su acostumbrada seguridad y dos de alta exigencia, una de Samu casi sin ángulo que el belga rechazó desde el suelo con sus enormes manos y un tiro raso de Hagi que se colaba junto al palo con una reacción felina pese a su gran envergadura.

Lunin, héroe en la eliminatoria ante el City en la Champions / Efe

El belga intenta que Ancelotti se olvida del trayecto seguido por el equipo hasta aquí en lo que a la portería se refiere. Lunin, un tipo callado, introvertido y que apenas hace ruido, ha sido el portero que le ha guardado durante su larguísimo calvario de rehabilitación provocado por dos operaciones, una por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y otra por la rotura en el menisco interno de la rodilla derecha.

Superviviente

Lunin es un superviviente en toda regla. Tres temporadas a la sombra de Courtois esperando una oportunidad que ni Zidane ni Ancelotti le dieron. Este curso se le presentó la ocasión con la lesión del belga, pero el club fichó a Kepa en un movimiento que demostraba su escasa confianza en el ucraniano avalado por el técnico italiano. Acabó ganándose el puesto en una disputa desigual con el vizcaíno al que Ancelotti dio prioridad.

El ucraniano se acabó ganando el sitio y, lo que es más importante, la confianza de sus compañeros, una exigencia obligada para un portero. Lunin ha salvado al equipo en muchos partidos, como en el Etihad en la tanda de penaltis ante el City, ha dejado constancia de estar preparado para ser el portero titular del Real Madrid y para estar en el once en Wembley, pero la sombra de Courtois vuelve a incomodarle y más cuando el belga va de sobrado exigiendo recuperar su trono. Y es que Courtois es mucho Courtois dentro y fuera del campo.