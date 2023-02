Guardiola responde a Henry: "¡Vamos, hemos marcado 60 goles en la Premier!"

El entrenador del City niega lo que dijo el ex jugador francés sobre que Erling Haaland ha hecho al Manchester 'más predecible' El atacante noruego, de 22 años, ha marcado 32 goles en 31 partidos desde que llegó al conjunto 'citizen'

La división de opiniones sobre la presencia de Erling Haaland en el Manchester City sigue en la orden del día. El último en mostrar su juicio públicamente ha sido Thierry Henry, leyenda del Arsenal que sabe lo que es estar a las órdenes de Pep Guardiola después de su etapa en el Barça. El francés, cortante, ha asegurado en CBS Sports que "hemos visto en los grandes partidos que no pueden encontrarlo [a Haaland]", a lo que añadía que el jugador noruego hace "más predecible" al City.

Henry, que participa activamente en tertúlias y programas televisivos, también ha destacado la talla del equipo en el que juega Haaland y los problemas que, según él, está teniendo el jugador de 22 años. "Todos sabemos que cuando juegas en un gran equipo, primero tienes que ganar tu propia batalla. [...] No es tan fácil, y hemos visto que este año ha tenido problemas en este tipo de juegos".

