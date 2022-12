¡Haaland sigue rompiendo récords!

El atacante no se cansa de romper sus estadísticas en la Premier League desde su llegada al conjunto dirigido por Pep Guardiola Ya ha anotado dos más de los que logró su padre, Alfie Haaland, en sus 181 partidos en la competición

Erling Haaland se convierte en el jugador más rápido en anotar 20 goles en la Premier League, superando el récord anterior de siete partidos, tras su doblete en la victoria 'citizen' ante el Leeds United de hoy.

El atacante no se cansa de romper sus estadísticas en la Premier League desde su llegada al conjunto dirigido por Pep Guardiola y todo apunta a que no parará de hacerlo, dado que el gigante noruego no tiene techo.

Con sus 20 goles en 14 partidos en la Premier League ya ha anotado dos más de los que logró su padre, Alfie Haaland, en sus 181 partidos en la competición (18 goles), un dato increíble que muestra la magnitud del potencial de Erling Haaland.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Tras el atacante del Manchester City se encuentran Kevin Phillips, que logró los 20 tantos en 21 encuentros, Andrew Cole en 23 y Ruud van Nistelrooy, Diego Costa y Tony Yeboah con 26.