Otro 'grande' de Europa tiene a De Zerbi en el punto de mira

Todos quieren a De Zerbi. El buen hacer del preparador italiano en equipos como Sassuolo y, sobre todo, Brighton han hecho que muchos de los equipos 'grandes' que buscan técnico de cara a la próxima temporada hayan puesto sus ojos en él. El Barça es uno de ellos, pero no es el único ni mucho menos.

Y es que según apunta 'ESPN', el Manchester United tendría en su agenda al preparador italiano como posible relevo de Ten Hag en el banquillo de Old Trafford. La etapa del técnico neerlandés no está siendo precisamente para tirar cohetes y es por ello que la dirección ya baraja algunos nombres. El de De Zerbi es de los primeros de la lista, pero no es el único.

Además del entrenador del Brighton, los 'red devils' también habrían pensado en Gareth Southgate, el seleccionador de Inglaterra, y en otro técnico de un equipo de la tabla media de la Premier como relevo de Ten Hag. Sea como fuere, parece que el Manchester United ya empieza a vislumbrar un futuro sin la figura de un Erik que ha quemado ya muchos cartuchos. El proyecto ni siquiera se ha empezado a levantar y veremos si en Old Trafford son capaces de esperar mucho más.

De Zerbi, por su parte, sigue centrado al 100% en el Brighton. Llegó para un proyecto a largo plazo y ha sido capaz de meter a un equipo que luchaba por no descender en la Europa League. Un éxito tremendo por el qué, pero también por el cómo.

El italiano promete siempre buen juego, saliendo siempre de atrás con balón jugado y con la pelota como gran protagonista. Por eso no ha escapado del radar de gigantes como el Barça. Veremos dónde dirige la próxima temporada.