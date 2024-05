¡Cumbre en Barcelona por Zubimendi!

El FC Barcelona sigue pendiente de conocer cuál será su límite salarial de cara a la temporada que viene y, sobre todo, de saber si podrá operar en la regla del uno a uno durante el verano. Paralelamente, el área deportiva y el cuerpo técnico tienen clara la hoja de ruta. En el pivote defensivo, uno de los grandes deseos de Xavi Hernández es Martín Zubimendi. Deco ya se ha puesto manos a la obra para conocer la situación del centrocampista de la Real Sociedad.

Según informó el periodista Carlos Monfort, de Jijantes, este lunes se produjo una reunión en Barcelona entre el director deportivo del Barça y el representante de Zubimendi, Iñaki Ibáñez. Hay que recordar que el precio del jugador 'txuri urdin' es de 60 millones de euros, importe que marca su cláusula de rescisión.

La Real Sociedad se remite a dicha cantidad para todos los equipos que aspiren a hacerse con los servicios de Martín. El club no tiene urgencias a la hora de vender, por lo que quien quiera al jugador debe pasar por caja.

Zubimendi conduce el esférico / Real Sociedad

El de Zubimendi es un deseo de Xavi Hernández desde hace ya un par de veranos. El técnico de Terrassa considera que el jugador guipuzcoano responde al perfil de pivote posicional que desea para reemplazar el vacío que dejó Sergio Busquets. Además, la opción de Joshua Kimmich también está encima de la mesa.

Ambas opciones dependen en un porcentaje altísimo de que el Barça pueda regresar a la regla del uno a uno. Y eso no sucederá si no hay antes al menos una venta importante en la plantilla azulgrana. A día de hoy, pues, acometer una inversión de más de 50 millones de euros resulta inaccesible para el club. Eso no quita que el área deportiva avance trabajo por si en algún momento de los próximos meses se puede fichar a un mediocentro con caché.