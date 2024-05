Kiko Matamoros, dispuesto a contar toda la verdad de 'Supervivientes': "No me voy a callar nada"

Kiko Matamoros es una de las caras más conocidas de Telecinco. En el año 2002 empezó como colaborador de programas como 'A tu lado', 'Salsa Rosa', o 'Crónicas Marcianas', incluso ha concursado en 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'.

En los últimos años, estaba muy ligado a 'Sálvame', aunque con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. En junio de 2023, tras catorce años en emisión, el formato desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia.

Tras el final del formato, los colaboradores se han tenido que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. En el caso de Kiko Matamoros, él mismo aseguró que Telecinco le impuso un veto y no ha tenido lugar en la cadena: "No sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas".

Sin embargo, el televisivo ha fichado por el canal 'Quickie' de Fabricantes Studio, que emitirá el primer programa 'Ni que fuéramos Sálvame' el próximo miércoles 15 de mayo. En este saldrán otras caras conocidas del formato como María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lydia Lozano o Chelo García Cortés.

Ahora, el canal oficial de Fabricantes Studio ha anunciado que Kiko Matamoros "romperá su silencio" en el programa, algo que él mismo ha afirmado: "A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA".

A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de ls platós de @Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de @telecincoes . Avisados estáis todos. 😎😎 https://t.co/hTkEf3nn2Y — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 7, 2024

El colaborador ha asegurado que está "loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de 'Supervivientes' y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de Telecinco".