Halilovic se deja querer por LaLiga

Alen Halilovic fichó por el FC Barcelona en verano de 2014 para reforzar el filial azulgrana, aunque el gran potencial que le llevó a firmar por el club catalán le aupó a debutar con el primer equipo en aquel, su primero y único año en el Camp Nou. Posteriormente, ha encadenado un sinfín de cesiones y traspasos por diferentes países europeos. "Si pudiera cambiar algo sería haber escuchado al Barcelona", ha expresado en una entrevista concedida a la 'Cadena SER'.

Dinamo de Zagreb, FC Barcelona, Sporting de Gijón, Hamburgo, Las Palmas, AC Milan, Standard Lieja, Heerenveen, Birmingham, Reading, HNK Rijeka y desde el verano pasado en el Fortuna Sittard. "Mi sueño, de niño, era jugar en el Barcelona y en el Milan; lo conseguí, pero no me conformo, quiero volver a ese escalón", ha expresado en la citada entrevista.

El croata sueña en grande y reconoce estar en un buen momento futbolístico a las puertas de cumplir 28 años. "No quiero decir que 'estuve en Barça y Milan... y ya'. Quiero volver a este escalón y demostrar que tengo calidad para jugar ahí", ha afirmado. Y fue más allá llegando a mojarse con su futuro: "Quiero demostrar lo que puedo hacer en España, y saben que es lo mejor para mí y mi futuro. Me gustan equipos como Betis, Real Sociedad o Sevilla y creo que me puedo adaptar bien a ellos".

El contrato vigente de Halilovic le vincula al club neerlandés hasta el 30 de junio de 2026, pero ya ha anticipado que existe un acuerdo con su equipo por el que podría salir este mismo verano.