Berrettini se baja de Roma por tercer año consecutivo

El italiano Matteo Berrettini anunció este martes que no podrá competir en el Masters 1.000 de tenis de Roma por tercer año consecutivo, al no encontrarse al cien por cien físicamente.

"Solo quiero decir que no voy a poder jugar mañana. No estoy listo para dar mi mejor versión. Lo he intentado todo porque este torneo es muy especial para mí. Tengo que dejar de lado mi corazón, usar mi cerebro un poco más, pensar en lo que es más importante para mí que es mi salud y no volver a lesionarme para no estar lejos de la pista durante meses", dijo en rueda de prensa.

"Con mucha tristeza tengo que retirarme. Solo pienso en este torneo para 2025. Estoy muy triste otra vez por mi retirada", añadió.

El tenista italiano no logra volver a su mejor versión, esa que le llevó a disputar la final de Wimbledon en 2021.