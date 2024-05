La decisión de Márquez, más cerca

Mayo es un mes importante para MotoGP. Se avecinan tres grandes premios en suelo europeo -Le Mans, Barcelona y Mugello - que definirán el futuro de varios pilotos y entre ellos, Marc Márquez. Ducati debe elegir entre el astro de Cervera, Jorge Martin y Enea Bastianini para formar tandem con el campeón Pecco Bagnanai en 2025. Y lo que ocurra en los dos próximos circuitos puede acabar decantando la balanza. De hecho fuentes del paddock apuntan a que el deseo de los de Borgo Panigale es resolver el tema lo antes posible y hacer el anuncio en la prueba de casa, el GP de Italia, el 2 de junio.

"Estamos dando a todos el mejor material posible y según vaya tocará decir 'no' a pilotos importantes. Me tiemblan las piernas solo de pensar que he de tomar esta decisión", confesó el jefe de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna en Sky Sports después de que Márquez acompañara a Bagnaia en el podio de Jerez después de firmar su mejor actuación con la GP23 del Team Gresini, aunque reconociendo que la moto versión 2024 de Bagnaia le dio un plus.

Márquez tampoco quiere que su decisión se demore tanto como el año pasado, cuando esperó hasta octubre para desvelar su marcha de Honda. "Mentalmente tengo bastante claro que es lo que quiero. Depende de varios factores en el general, pero lo importante es que lo tengo claro y que no tengo sólo una opción", admitió Marc en el trazado andalúz. "Lo importante es que el plan de este año me está saliendo bien. Y, lógicamente, cuando hay resultados las fábricas van contactando. Ha habido conversaciones", añadió.

"Ducati no le dejará escapar"

El bicampeón Bagnaia tiene contrato asegurado 2026, pero no así su compañero Bastianini, que esta temporada está sometido a una tremenda presión y por parte de Jorge Martín y Marc Márquez. La 'Bestia' ocupa la tercera plaza provisonal del campeonato, que lidera Martin (92), por delante de Bagnaia (75). Enea suma 70 puntos, 10 más que Marc, sexto, el único de los tres que pilota la GP23 del pasado año.

Crecido y cada vez más afianzado al pilotaje de la Desmosedici después de once años con la Honda, Márquez ha dejado bastante claro que su objetivo es estar en un equipo de fábrica en 2025. Ducati se encuentra ante la tesitura de ofrecerle la oportunidad o perder un ocho veces campeón del mundo si no cumple sus deseos.

Y en las últimas semanas se han multiplicado las voces que piensan que los de Bolonia apostarán por Márquez. Danilo Petrucci, ex piloto de MotoGP con Ducati, ahora en Superbikes, se muestra partidario de la primera hipótesis y en una entrevista concedida al portal GPOne' ha comentado que no cree que deje escapar al 93.

"No tengo ninguna información privilegiada, pero tengo la corazonada de que Márquez irá al equipo oficial con Pecco. No sé si habrá algún problema con el patrocinio de las bebidas energéticas", apunta, recordando que Márquez es piloto Red Bull y Ducati es patrocinada por Monster.

"Por lo que tengo entendido, Gigi Dall'Igna no dejará escapar a un piloto como Márquez. Gigi llevó a Ducati a la victoria porque es implacable en su método de razonamiento, en el sentido de que es implacable persiguiendo su objetivo. Puede ser simpático o antipático, pero ha llevado a Ducati a ser la referencia en MotoGP. Conociendo su forma de razonar, creo que quiere descubrir lo que un piloto como Márquez puede hacer sobre su moto", añade Petrucci.

Sin embargo, indica que Bagnaia puede ser un factor clave: "Teniendo en cuenta que Pecco está en un momento increíble y que siempre ha marcado la diferencia cuando ha hecho falta, no sé si le gustará que llegue Marc. Quizás eso también sea algo a tener en cuenta aquí, el lado humano dentro del box. Serían dos grandes campeones, cada uno cumpliendo con su deber".

"Lo siento mucho por Enea, porque en mi opinión no ha rendido todo lo que podría haberlo hecho sin la lesión del año pasado. Creo que no ha alcanzado todo su potencial en la Ducati oficial y espero que lo haga. Está claro que a Jorge Martín le gustaría ir en esa moto, y también se lo merece. Y me gustaría que lo hiciera Marco Bezzecchi, le animo. Al final creo que valorarán los resultados, no será fácil, pero lo único que espero es que no se tomen decisiones precipitadas, basadas en el momento", subraya 'Petrux'.

Michelle Pirro, eterno probador de Ducati, también se inclina por Márquez en el equipo oficial: “Si se hubiera quedado en Honda no sé qué habría sido de Marc , pero hoy vuelve a ser un piloto fuerte, competitivo, que disfruta encima de la moto. Este es el mensaje que hay que mandar a la gente después de lo que vimos en el GP de España” destacando la actuación del catalán, plantado cara a un “Bagnaia extraordinario” con un prototipo inferior. "Ducati ha resucitado a un campeón como Marc”, opina.