Los detalles de la cumbre por Zubimendi

El FC Barcelona trabaja de cara a la próxima temporada. El curso todavía no ha terminado pero en el club azulgrana ya avanzan de cara a la planificación de la plantilla 2024-2025. Y en ella figuran dos nombres anhelados en la posición del pivote defensivo: Martín Zubimendi y Joshua Kimmich. Este lunes, Deco se reunió con el agente del primero para tratar un hipotético traspaso. En la cumbre hubo buena sintonía pero esta fue, al mismo tiempo, un amargo baño de realidad para el Barça.

Desde el club catalán trasladaron al agente que, efectivamente, Zubimendi es una de las prioridades a la hora de intentar reforzar la posición de pivote. No es la única opción, pero sí la que está más arriba en la lista. Incluso por delante de Kimmich, otro jugador que gusta mucho en Can Barça.

El encuentro, del que informó el periodista Carlos Monfort, también sirvió para ratificar que la única opción de hacerse con los servicios del guipuzcoano es abonando la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. No hay alternativa. Martín tiene contrato hasta 2027 y el Barça ya sabe que no hay rebaja posible. La salud económica del club vasco es buena, por lo que no hay urgencias a la hora de sacarse jugadores de encima.

Martín lo ve lejos por la situación económica del Barça

Así las cosas, la conclusión es clara: hoy por hoy, Zubimendi es un sueño y solo un sueño. El club azulgrana debería solventar múltiples obstáculos antes de poder realizar tal inversión económica, por lo que para el jugador nada cambia: la única realidad es la que vive en la Real Sociedad y no tiene sentido desgastarse en plantear situaciones que no son reales a día de hoy. Es más, tendría más lógica incluso darle vueltas al interés de equipos de la Premier o la Bundesliga que al de un Barça que por ahora no puede mover ficha. El Bayern, por ejemplo, quiere reforzar también la posición de pivote y tiene en su lista de candidatos a Zubimendi, que también gusta al Arsenal de Mikel Arteta. Estos dos clubes sí tienen margen de maniobra.

Aunque el centrocampista es feliz y se siente muy valorado en el equipo de sus amores, eso no quita que Martín tenga ambición por seguir creciendo como futbolista. El verano pasado, Zubimendi tenía entre ceja y ceja disputar la Champions League como 'txuri urdin'. Objetivo cumplido. Ahora, el jugador sabe que si sigue en San Sebastián no participará en el torneo continental el próximo curso. Y eso también condiciona.

La Premier seduce, pero la insistencia de Xavi también

Por último, la insistencia de Xavi también juega un papel importante a la hora de que el jugador tenga claro que el interés en él es muy fuerte. Siempre se ha dicho que a Zubimendi le seduce la Premier League, y así es. Pero el hecho de que el técnico egarense siga 'obsesionado' con el pivote guipuzcoano supone un mensaje claro hacia Martín: el Barça lo desea mucho y, de llegar, lo haría con muchos galones en la medular culé.