El 'ejército' de Unai Emery

El Aston Villa está apuntalando su plantilla para tratar de asaltar la 'Zona Champions' en la temporada 2023/24 Tras el fichaje de Youri Tielemans a coste cero, el siguiente en llegar a Birmingham sería Pau Torres

El Aston Villa trabaja en la sombra, pero se está moviendo por el mercado de fichajes como pez en el agua. La entidad de Birmingham le está brindando a Unai Emery un verdadero ‘ejército’ que, tras finalizar séptimos en la temporada 22/23, en puestos de Conference League, quieren asaltar la ‘Zona Champions’ en la 23/24.

El técnico de Hondarribia resucitó a un equipo que se había olvidado de competir y, lo peor de todo, que había perdido gran parte de su identidad. Por eso en el Villa Park quieren devolverle todo el buen trabajo con una plantilla capaz de dar el siguiente paso.

TIELEMANS, EL PRIMERO EN LLEGAR

Por el momento, la única incorporación oficial es la de Youri Tielemans, una oportunidad de mercado en toda regla que no se hubiese dado de no ser por Emery. El belga, que tenía muchas ofertas sobre la mesa porque terminaba contrato el pasado 30 de junio con el Leicester City, equipo descendido a Championship este curso, lo explicó tras su fichaje. "Cuando hablé con Emery, su ambición, la pasión, y el modo en que dirigió al equipo el año pasado, me impresionó y decidí irme al Aston Villa", reconoció.

Youri Tielemans, nuevo fichaje del Aston Villa | Aston Villa

Destaca por su gran habilidad con el balón, tanto en el pase como en el golpeo. Es una gran amenaza desde fuera del área. Siempre preparado para armar la pierna y disparar, será un perfil distinto para dar otra dimensión a una medular plagada de grandes nombres, como Douglas Luiz, Kamara o McGinn, pero que no tienen la soltura de Tielemans para probar suerte desde larga distancia.

PAU TORRES, A TIRO

El siguiente en llegar será Pau Torres, pero tal como avanzó Fabrizio Romano, habrá que esperar algunos días más. El central groguet elevará la zaga al siguiente nivel, con Mings, Konsa y un Diego Carlos sano de centrales, y Álex Moreno, Digne, Young y Cash en los laterales, Emery podrá estar seguro con sus alternativas en defensa. Según el periodista especializado en el mercado de fichajes, la operación se cerrará por debajo del valor de su cláusula, por unos 30 o 40 millones de euros.

Pau Torres celebra un gol con el Villarreal | AFP

COUTINHO, CAÍDO EN COMBATE

El que seguramente no formará parte del ‘escuadrón’ de Emery es Philippe Coutinho. El brasileño, que acaba de cumplir 31 años, perdió protagonismo en el curso pasado, apareciendo en una convocatoria desde el mes de febrero y sin disputar ni un solo minuto. La realidad es que el Aston Villa no cuenta con él y el Besiktas está intentando incorporarle muy a la baja.

Coutinho disputó su último partido con el Aston Villa en febrero | AFP

Con la pólvora de Bailey, Buendía, Traoré o Watkins, su marcha no afectaría al cuadro de Birmingham, aunque desde Inglaterra señalan que están trabajando en el fichaje de Hirving Lozano o en una cesión con opción de compra por Ferran Torres para apuntalar el ataque.

El mercado que está haciendo el Aston Villa es muy interesante. Firmandon futbolistas a precios asequibles y con experiencia en la élite y reforzando a conciencia las posiciones que demanda Unai Emery. Habrá que estar atentos a cómo se desenvuelve el verano en Birmingham.