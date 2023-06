Ferran Torres responde a las dudas sobre su futuro

Ferran Torres ha hablado en un acto en Foios (Valencia) y se ha pronunciado sobre sus intenciones de futuro El Barça trabaja a contrarreloj para acometer las salidas de muchos futbolistas

El Barça trabaja a contrarreloj para acometer las ventas necesarias que le permitan solucionar los problemas de Fair Play y a la vez, fichar para mejorar la plantilla actual. Ferran Torres es uno de los nombres que han sonado en las últimas semanas como posible candidato a salir, pero parece que el jugador tiene otros planes...

El ex jugador de Valencia y Manchester City llegó al Barça hace ya casi dos años por 55 millones de euros y muchos consideran que no ha dado el nivel esperado. El club necesita liberar fichas e ingresar dinero, por eso ha estado constantemente en las quinielas para salir junto con Ansu Fati.

No obstante, el propio Ferran, en un acto para su Campus en Foios, se ha encargado de acallar los rumores sobre su posible salida de Barcelona y ha dejado clara su intención. "Tengo muchas ganas de seguir en el Barça, estoy muy feliz y mi plan es seguir vinculado al club", reconoció.

Aún así, es consciente de que este último no ha sido su mejor año y admite que ya trabaja para volver lo mejor posible. "En el tema mental nadie va a poder conmigo. El año pasado tuve muy mala suerte con la lesión en el pie, pero este año quiero demostrar que soy un jugador muy bueno", añadió.

En los últimos días se había hablado sobre el interés del Aston Villa en hacerse con sus servicios, y Ferran ha querido 'esquivar' la opción. "Tengo el móvil en modo avión y no me llegan los mensajes. El 10 de julio me incorporo y mi apuesta es solo Barça". Aún así, no acabó de cerrar la puerta a una salida en el futuro: "En el mundo del fútbol la vida da muchas vueltas, hoy estás en Barcelona y mañana...", concluyó.