Guerra abierta en el Manchester United

Las duras declaraciones cruzadas entre Ten Hag y Jadon Sancho, el último lío en Old Trafford El Manchester United no logra mantener las aguas calmadas en este inicio de curso

El Manchester United busca recuperar la grandeza que lo situó como uno de los mejores equipos del mundo, pero este viaje está siendo más complicado de lo esperado. El curso pasado se logró regresar a la Champions League con cierta tranquilidad, no sin pasar por varios líos durante la temporada. Esta no ha empezado diferente y, tras lo ocurrido con Greenwood, ya fuera del club, otro conflicto muy diferente azota el equipo.

Después de la derrota contra el Arsenal (3-1), la segunda en Premier League contra uno de los grandes, Ten Hag atacó a uno de sus futbolistas, Jadon Sancho. El técnico neerlandés declaró que el extremo se quedó fuera de la convocatoria "por su rendimiento en los entrenamientos". Habiendo salido desde el banquillo en los tres primeros, en este último no llegó ni a viajar con el equipo.

Las declaraciones no sentaron nada bien al futbolista, que instantes después publicó un comunicado en el que pedía que: "¡Por favor no os creáis todo lo que leéis!", en alusión directa a las palabras de su entrenador.

Jadon Sancho ha respondido a las declaraciones de Ten Hag sobre su ausencia ante el Arsenal | EFE

"No permitiré que la gente diga cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana. No entraré en materia, porque he sido cabeza de turco durante mucho tiempo y no es justo", continuaba su escrito.

Su mensaje llamando mentiroso al entrenador no ha sentado bien y exleyendas del club como Rio Ferdinand ya han declarado que se ha equivocado.

Un mercado de fichajes 'incompleto'

Si bien es cierto que se ha incorporado a un delantero centro, como reclamaba el técnico con urgencia, este no es de la entidad de Harry Kane. El nuevo jugador del Bayern de Múnich estuvo durante mucho tiempo en el punto de mira de los diablos rojos y, sin duda, habría cambiado radicalmente al equipo. No se completó y se apostó por Hojlund, quien tiene un gran futuro (20 años), pero todavía no está claro que pueda ser la referencia ofensiva del equipo. El curso pasado sumó 9 goles en la Serie A.

Ten Hag, sobre Kane: Es una pérdida para la Premier League | PERFORM

El que está llamado a seguir siéndolo es Rashford, que estrenó su cuenta goleadora esta temporada en el Emirates. Los cuatro goles anteriores del equipo los habían anotado o centrales o centrocampistas. Sin minutos para Sancho, los puestos de ataque se reparten entre Antony, Garnacho y Martial, que tampoco son contrastados goleadores. También llegó Mount, que actualmente está lesionado.

Para reforzar el lateral llegó en los últimos compases del mercado Reguilón. Ten Hag sigue apostando por la pareja Dalot - Wan-Bissaka, dos futbolistas que no acaban de convencer. En el centro de la defensa disputó sus primeros minutos Maguire, quien perdió la capitanía del equipo este verano.

Los resultados no han acompañado y este último enfrentamiento público no hace más que hacer la polémica que rodea al equipo. No hay un día tranquilo en el United.