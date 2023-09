Jadon Sancho responde a Ten Hag: "No creáis todo lo que leéis..."

El técnico neerlandés ha sido preguntado por la ausencia del atacante ante el Arsenal La temporada pasada, el inglés apenas anotó siete goles y repartió tres asistencias

Parecía que no habría noticias de Jadon Sancho. Y es que desde que el inglés aterrizó en Manchester, no se ha hablado prácticamente de él. Ahora, que ha arrancado su tercera temporada como 'red devil', su nombre ha vuelto a sonar, pero no para alabar su rendimiento futbolístico.

Tras la derrota 'in extremis' ante el Arsenal, Ten Hag ha sido preguntado por el atacante. "¿Jadon Sancho fuera? Por su rendimiento en los entrenamientos no lo hemos seleccionado". Ha argumentado que todo jugador del Manchester United debe estar al máximo nivel cada día, y es por ello que no ha sido convocado ante el conjunto 'gunner'.

Pero el inglés no ha tardado en hacer lo propio y responder a sus declaraciones: "¡Por favor no os creáis todo lo que leéis! No permitiré que la gente digo cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana". Y es que el futbolista alega que cree que hay otras razones involucradas en este tema, aunque "no entraré en materia, porque he sido cabeza de turco durante mucho tiempo y no es justo", continúa.

"Lo único que quiero es jugar al fútbol con una sonrisa en mi cara y poder contribuir a mi equipo. Respeto todas las decisiones que toma el cuerpo técnico, tengo a unos compañeros fantásticos y estoy agradecido, porque cada semana es un reto. ¡Seguiré luchando por este escudo pase lo que pase!, concluye el inglés.

La temporada pasada, el futbolista apenas disputó 26 partidos en la Premier, en los que pudo marcar seis goles y repartir tres asistencias. Unos números que se alejan mucho de aquel joven talento del Borussia. Y esta, la ha arrancado no siendo convocado frente al vigente subcampeón. Veremos cómo avanza la temporada.