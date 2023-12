El campeón del mundo baja al barro de Goodison Park

Coronado en Arabia Saudí como campeón del Mundial de Clubs, el Manchester City exhibirá su condición de mejor equipo del mundo en un campo poco idóneo para florituras. El Everton de Sean Dyche espera con el cuchillo entre los dientes al laureado once de Pep Guardiola, goleador ante el Urawa Reds Diamonds en semifinales (0-3) y contra el Fluminense en la gran final del 'Mundialito' (4-0) para hacerse con el trofeo. Es hora de refrendarlo en la Premier League.

Su magnífico 2023 incluyó ya la liga, FA Cup, Champions League y la coronación en Yeda ante los sudamericanos. Aún le quedan dos encuentros en el año, el penúltimo de ellos ante unos 'toffees' que encadenaron cuatro triunfos al hilo antes de caer la pasada jornada ante el Tottenham. Y se topan con un City que en diciembre solo ha podido ganar una vez en Premier. Lo hizo como visitante ante el débil Luton Town, por 1-2. Después, derrota ante el Aston Villa de Unai Emery y empates ante el Tottenham y el más reciente, vs Crystal Palace en el Etihad Stadium. Habrá que sacudirse.

Para ello, el de Santpedor necesitará de sus mejores armas. Y parece que no tendrá a la más peligrosa de su ataque. Erling Haaland, autor de 19 tantos en 22 partidos esta temporada, no juega desde el 6 de diciembre por un problema de estrés en el hueso del pie. Ya se ha perdido siete choques y, a pesar de la mejoría y de estar a punto de jugar en suelo saudí, no entrenó con los compañeros en la previa del choque ante el Everton. Apunta a seguir al margen o esperar la oportunidad desde el banquillo.

Casos similares viven Kevin de Bruyne y Jeremy Doku. Al primero no se le quiere arriesgar tras cuatro meses de baja, mientras el segundo podría volver tras superar las dolencias musculares. De no hacerlo, Grealish tomará el carril zurdo y Foden pasará al centro, con Julián Álvarez y Bernardo Silva completando la ofensiva. Atrás, Rodri ya está al 100% de su contusión en la rodilla y estará en la medular junto al suizo Akanji. No quiere guardarse nada Pep, apuntando a sumar para acercarse al liderato que se aleja: son quintos a ocho puntos del Liverpool.

ALINEACIONES PROBABLES:

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Gomes, McNeil; Calvert-Lewin.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Akanji, Rodri; Silva, Foden, Grealish; Julián Álvarez.

Hora: 21:15.

Estadio: Goodison Park.