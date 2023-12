Bea González y Delfi Brea, Maestras tras un año de ensueño

Llegó la jornada final del Boss Barcelona Master Final en el Palau Sant Jordi y de nuevo la grada mostró un aspecto de lujo prácticamente lleno y con un público entregado que disfrutó de unas finales emocionantes que colmaron las expectativas de todos.

Arrancó la mañana con la final femenina entre Delfina Brea y Bea González frente a unas sorprendentes Aranzazu Osoro y Jessica Castelló que han desarrollado en el Master probablemente el mejor pádel de su carrera remontando dos complicados partidos en cuartos de final y semifinales ante Alejandra Salazar/Sofía Araújo y Marta Ortega/Gemma Triay respectivamente.

En esta ocasión la pareja número 3 no se dejó sorprender y con un partido sin grandes locuras ni puntos muy espectaculares pero con concentración máxima y arriesgando lo justo se llevaron el título tras ganar por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 25 minutos.

Zazu y Jess no tuvieron esta vez la capacidad de remontar / Dani Barbeito

El primer set fue propiedad de Delfina Brea y Bea González en un partido que se inició con un juego algo más pausado quizás no tan espectacular pero sí efectivo por parte de la dupla número 3 que no quería dejar perder la ocasión de culminar esta temporada con otro título. Zazu y Jessica no encontraron en este parcial la finura y los golpes ganadores de los partidos anteriores. Era el último partido del año y se notaba en la frescura de piernas.

Bea y Delfi felices tras ganar el título / Dani Barbeito

Muy cuesta arriba se les puso en esta ocasión a las 'matagigantes' el segundo set donde se vieron con un 5-1 abajo, un parcial que se convirtió en misión imposible. Lo intentaron, vaya si lo intentaron Zazu y Jess que incluso salvaron una bola de partido, pero este domingo las cosas no salían y Bea González se mostraron mucho más enteras para coronarse Maestras por primera vez en sus carreras tras ganar por 6-4 y 81. "Vacaciones, vacaciones" gritaba Bea tras finalizar el partido. Sin duda estas serán las mejores vacaciones para ambas que despiden un 2023 de ensueño.

Bea González, durante la final en el Sant Jordi / Dani Barbeito

"Tengo una sensación impresionante. Un recuerdo que me voy a levar para toda la vida", dijo Delfi nada más coronarse Maestra. "Este es un mensaje de que los sueños se cumplen y de que hay que aprovechar las oportunidades" dijo para después dar las gracias a la afición que se desplazó al Palau Sant Jordi y a todos los trabajadores de World Padel Tour que este domingo se despiden con el cierre de este circuito que tanto ha dado al pádel.

Delfi realizó una gran final para coronarse Maestra / Dani Barbeito

Por su parte, Bea González aseguró que "esta ha sido una temporada muy larga y por fin se acaba. Pero quiero dar las gracias a todas las personas que han venido a este Sant Jordi espectacular". Aseguró que "me siento muy feliz pero a la vez un poco triste porque es el último partido de World Padel Tour para quien solo tengo palabras de agradecimiento".