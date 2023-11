El mayor atraco del siglo

Cuando Florentino Pérez se queja de los arbitrajes, él mismo o a través del departamento de propaganda televisiva del Real Madrid, recuerda a un multimillonario quejándose de la subida del precio del aceite de oliva. El club cuyo palmarés se basa, en un altísimo porcentaje, en su capacidad de caer bien a quienes hacen de juez sobre el césped y a quienes mandan sobre ellos, lleva mucho tiempo queriendo reescribir la historia.

Uno de sus propósitos es convertir al Barça, el club más perjudicado por el sistema arbitral español a lo largo de las décadas, en todo aquello que ellos son. El objetivo, aprovechando el caso Negreira, es echarle el muerto a su eterno rival de un crimen que no ha cometido. Para ello tienen a todo un ecosistema trabajando sin descanso y son muy pocas, escasas, ínfimas, imperceptibles, las voces que van en sentido contrario de lo que manda quien manda.

Desde Barcelona, con mayor o menor éxito, se intenta ejercer ese contrapeso que, en el fondo, se ha ejercido toda la vida. A veces con éxito y, otras veces, sin él. Tiene mucho mérito todo aquello que ha logrado un club como el blaugrana a lo largo de su historia porque lo ha tenido que lograr enfrentándose al primer club estado del continente europeo.

Olga Carmona celebra el tanto inaugural ante el Chelsea | EFE

Pero a veces, aunque solo sea a veces y con menor frecuencia de la deseada, pasan cosas que iluminan la oscuridad en la que reposa la verdad. Esta semana ha obsequiado a este relato con dos buenos ejemplos.

José Manuel Villarejo, en declaraciones a ‘RAC1’, no solo ha insistido en que el Real Madrid compró árbitros, sino que asegura que puede demostrarlo a través de unos archivos que le fueron incautados y que aún no ha podido recuperar: “Hace años y, a día de hoy, no tengo copia. Ojalá agún día se desclasifiquen porque, con mucho gusto, podré acreditar todo lo que he dicho”. Si esto lo hubiera explicado sobre el Barça, esa documentación luciría con letras enormes y hoy mismo en la portada de algún diario de Madrid. El club blanco amenazó con querellarse contra Villarejo, pero el ex comisario asegura que no le ha llegado nada. Quizás sea más conveniente mantener los archivos a buen recaudo... Pero incluso más grave que esas declaraciones, aún no probadas, es lo ocurrido en el Real Madrid-Chelsea femenino. Eso lo ha visto todo el mundo. Aquello de lo que el Barça se ha quejado durante décadas se ha hecho evidente ante el planeta. Un penalti ‘a lo Guruceta’ inexistente y un gol anulado ‘incomprensiblemente’. Ese atraco (del siglo) no existe propaganda que lo pueda tapar. Va directamente a la historia negra de un deporte llamado fútbol.