La 'rajada' de Florentino contra la Champions, la Liga y el arbitraje: "Es absurdo..."

El presidente del Real Madrid ataca a la UEFA, el VAR, LaLiga y habla del 'caso Negreira' Lo hace en la Asamblea General Ordinaria del club blanco que se celebra esta mañana

El Real Madrid celebra esta mañana su Asamblea General Ordinaria. En ella, su presidente, Florentino Pérez, ha cargado con dureza contra la UEFA, la nueva Champions, defendiendo una vez más el proyecto de la Superliga, y también contra el VAR, LaLiga de Javier Tebas y el 'caso Negreira.

Tras sacar pecho de los éxitos deportivos del club y del nuevo Bernabeú, se ha visto al Florentino más duro cargando contrab la UEFA. "El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes. O cambiamos o no sobreviviremos. El principal problema son sus gestores, el fútbol no es propiedad de la UEFA. La Superliga es más necesaria que nunca. Los clubs deben controlar su destino y el fair play, que se saltan muchos clubs como quieren. Necesitamos estructuras de gobierno transparentes".

El presidente del Real Madrid ha cargado contra la nueva Champions: "Los gestores de la UEFA van en dirección contraria con un formato con más partidos sin interés, un proyecto absurdo y sin sentido que nadie acaba de entender. El precio por partido de Champions ha bajado un 41%. Es el formato que se ajusta mejor a la cúpula de la UEFA para asegurarse seguir gobernando. La UEFA sigue sin renovarse y sin darse cuenta de las amenazas de otros deportes o entretenimientos. Los clubs de fútbol han sido superados en la lista Forbes por los americanos".

Florentino Pérez, en Stamford Bridge. | EUROPA PRESS

Florentino ha criticado también el precio del fútbol: "Debemos abaratar el fútbol televisivo. Es un sinsentido cobrar más de 100 euros y hacer a la gente pagar el 10% del sueldo mínimo por verlo. Es absurdo. No pensar en los aficionados. Y, encima, para ofrecer cada vez un peor producto", mostrando su confianza en la justicia: "El 21 de diciembre conoceremos el resultado del TJ del fútbol europeo sobre este asunto. Confiamos en las 15 personas de la más alta sala que van a decidir el futuro de este deporte".

El VAR y Tebas

El VAR ha sido la siguiente crítica de Florentino Pérez, que ha pedido ayuda al gobierno: "En España, la situación es aún más preocupante. No hablaré de la Federación, que atraviesa un proceso de regeneración en la cual confío para que recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o que frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas. Confío en que actúe el Gobierno de España y adopte las medidas necesarias para regenerar, de una vez por todas, el estamento arbitral".

Y tras el VAR, dura carga contra LaLiga y Javier Tebas. "Y ahora, LaLiga y sus últimas actuaciones contra el Madrid. Son de tal gravedad... que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones".

Florentino Pérez | EFE

Florentino Pérez ha criticado la poca transparencia de LaLiga: "¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Qué no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos? Lo hemos exigido y se nos niega. LaLiga no debería ocultar lo que paga a cada club. Sí sabemos que cada vez se gasta más, como el sueldo anual del presidente, que acaba de subir de nuevo".

Negreira

Y Florentino no ha querido acabar su discurso sin referirse al 'caso Negreira' y contestando a Joan Laporta y el madridismo sociológico: "Es un tema que está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi ocho millones de euros al segundo de los árbitros. Por eso el club se ha personado como acusación. No solo eso, por eso estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad. Enorme", ha dicho.

Florentino Pérez y Joan Laporta, en un momento en el que las relaciones eran cordiales | EFE

Respecto al madridismo sociológico ha intentado ser contundente. "Lo correcto sería madridismo sociológico universal. Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Claro que existe, es fruto de nuestros valores inquebrantables. Y lo hace gracias a gente como Bernabéu, Gento, Di Stéfano o Santamaría. A base de trabajo, esfuerzo y espíritu, ya son 14 Copas de Europa", ha acabado.