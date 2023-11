El vestuario del Barça reclama el VAR: "Lo necesitamos desde ya"

Mariona, Patri, Graham, Ona Batlle y Salma hablaron en un Media Day antes del Clásico de este domingo (12.00h) en Montjuïc "Todos cometemos errores, pero por eso está, para ayudar a corregirlo"

El arbitraje y la ausencia de VAR vuelve a ser -por enésima vez- centro de la polémica en el fútbol femenino. "Nos han robado", dijo Emma Hayes tras el empate contra el Madrid en Valdebebas en el estreno del Chelsea en esta edición de la Champions.

Y es que hubo dos decisiones arbitrales decisivas para el resultado final. Cuando el conjunto 'blue' iba ganando 1-2, la colegiada señaló un penalti inexistente de Fleming sobre Athenea (la falta era fuera del área) que convirtió Athenea para dibujar el 2-2 en el marcador.

Y, en el 95, anuló el 2-3 de Charles por "fuera de juego de Kerr" en una jugada en la que no intervino la australiana. No había VAR para corregir a la colegiada. Sí lo hay a partir de los cuartos de final de la Champions, pero no en la fase de grupos y tampoco en la Liga española (si en la portuguesa, por ejemplo).

Las jugadoras, contundentes

Preguntadas por ello en el Media Day previo al Clásico de este dominigo, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen y Ona Batlle fueron contundentes:

Mariona Caldentey: "Es evidente que tendríamos que tenerlo. En el fútbol hay errores, es algo que puede pasar. Y minimizar estos errores haría la competición más justa. También lo merecemos".

Patri Guijarro: "El Chelsea se fue con una sensación de 'si hubiese habido VAR, qué hubiese pasado...'. Puede ser decisivo. Son tres puntos, la clasificación... Se echa de menos, desde ya".

Caroline Graham Hansen: "En Champions tendría que estar desde el minuto uno. Cada año vamos mejorando cosas, pero esto es algo claro que tendría que estar. En partidos intensos puede ser determinante".

Ona Batlle: "La tecnología del VAR ayuda, nos gustaría poder contar con ello, aunque sea en un futuro".

Salma Paralluelo: "Es una herramienta que va a hacer el fútbol lo más justo posible, es un apoyo en el campo. Se pueden tomar decisiones erróneas, es normal. Lo necesitamos ya, tanto en la Liga como en la Champions, es súper necesario".