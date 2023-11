Villarejo, sobre el pago del Real Madrid a los árbitros: "Ojalá algún día se desclasifiquen mis archivos"

José Manuel Villarejo, ex comisario de la Policía Nacional, concedió hace un mes una entrevista al programa 'El Món a RAC1' en la que aseguraba que "Florentino Pérez sobornó a árbitros antes que el Barça". Ese fue el titular, pero dijo más cosas: "Florentino Pérez es intocable. Primero lo fue el señor Botín y ahora ha ocupado ese puesto Florentino y él sabe por qué. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez". Fue más allá: "El malogrado Rubalcaba, que era un forofo del Real Madrid, me decía que ni se me ocurriera ir al palco del Madrid porque es un estudio de televisión tremendo".

Sus declaraciones, de hecho, obligaron a emitir un comunicado al Real Madrid en nombre de su presidente: "El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1".

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. / Eduardo Parra / EUROPA PRESS

Lejos de amedrentarse, José Manuel Villarejo ha vuelto a la carga de forma contundente en unas nuevas declaraciones a 'RAC1':"Lo que dije exactamente es que, cuando informé en 2014 en la última nota de inteligencia refiriéndome al señor (Sandro) Rosell, es que lo único que había observado en cuanto a actuaciones con árbitros, sin entrar en detalles, es que previamente ya había informado sobre ello por actuaciones del Real Madrid que desestimaron".

"Me incautaron los archivos"

Cuestionado por si tiene pruebas que corroboren sus afirmaciones, asegura que "hhay muchas formas de establecer dádivas. No tengo los recibos, pero sí tengo muchísimos testimonios de personas que conocían la situación y eso consta en mis archivos", comentó Villarejo, que añade que "me incautaron los archivos hace años y, a día de hoy, no tengo copia. Ojalá agún día se desclasifiquen porque, con mucho gusto, podré acreditar todo lo que he dicho".