Ferran Torres no se levanta

El valenciano volvió a tener una actuación decepcionante contra el Betis en Riad No ha regresado bien del Mundial y el reto suyo y de Xavi debe ser que vuelva a jugar como el curso pasado

Ferran Torres fue ante el Betis uno de los primeros cambios de Xavi Hernández. El valenciano entró en el terreno de juego en el minuto 63 en sustitución de un Ousmane Dembélé, que hasta ese momento estaba siendo el mejor blaugrana sobre el campo. Su actuación volvió a ser decepcionante en la hora que estuvo en el césped.

Al valenciano no le están saliendo las cosas desde que regresó del Mundial. De hecho, durante toda la temporada está rindiendo por debajo de lo esperado. Los datos así lo corroboran. Cantó gol por última vez en el debut de España en el Mundial de Qatar. Marcó aquel día dos goles ante Costa Rica. Después enlaza 342 minutos sin marcar. Fue de más a menos, como toda la selección, en la Copa del Mundo, y no ha estado bien en el regreso de la competición doméstica. Cuatro partidos, tres suplencias, ningún gol y solo una titularidad en la Copa del Rey ante el Intercity que tampoco supo aprovechar. Además, una expulsión en el Metropolitano por una pelea con Savic que le ha costado una sanción de dos partidos. Una acción que puede ser un reflejo de la falta de confianza del jugador porque las cosas no le acaban de salir este curso y que no le permitirá aprovechar la baja, también por sanción, de Lewandowski ante el Getafe y el Girona. Ferran Torres lleva cinco goles esta temporada, tres contra el Viktoria Plzen, y solo una asistencia, a Lewandowski, también contra el conjunto checo.

BUEN PRIMER AÑO

Tanto el jugador como el entrenador tienen el reto en los próximos partidos de recuperar la versión con la que Ferran Torres ayudó al Barça la pasada temporada tras llegar en el mercado de invierno desde el Manchester City por 55 millones de euros. Marcó siete goles y repartió seis asistencias. Fue de los futbolistas que mejor entendió el juego y el estilo de Xavi gracias a lo que había aprendido con Pep Guardiola. Rindió tanto de falso delantero centro, abriendo espacios y combinando, como jugando pegado a la banda. Poco se ha visto de aquello esta temporada, pero hay tiempo. Debe recuperar la confianza perdida y que no le dejó ni estar entre los elegidos por Xavi para lanzar uno de los cinco penaltis contra el Betis.