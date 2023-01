La bronca de Xavi que lo cambió todo

En el descanso de la prórroga recriminó la actitud pasiva a sus jugadores "¡Tios, que estamos todos parados! ¡Que es una final, es un título, me cagó en la p...."

Xavi Hernández arengó a sus jugadores durante el descanso del tiempo extra de la prórroga del partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Betis. El motivo de esta ira llegó al ver como sus jugadores mostraban sobre el césped una actitud que no le gustaba demasiado.

El entrenador puso a todos los jugadores a su alrededor para decirles las siguientes palabras: "¡Tios, que estamos todos parados! ¡Que es una final, es un título, me cagó en la p....". Fue precisamente en un saque de banda que lanzó Koundé cuando se apreció especialmente esta situación que relataba Xavi cuando el lateral no podía sacar de banda porque no encontraba a ningún compañero libre. Ni Lewandowski, ni Busquets, ni Pedri se movieron en exceso hasta que Kessié sí hizo algún movimiento que permitió dar salida al balón. Este detalle es el que provocó la ira de Xavi.

Los jugadores le dieron la razón al entrenador después de este discurso y estos mostraron una actitud más dinámica en la reanudación del partido. "Venga vamos", se escuchó al unísono para deshacer el círculo y volver sobre el terreno de juego para reiniciar el partido.

El Barça no pudo sentenciar en el último cuarto de la prórroga y finalmente fue en los penalties cuando los jugadores del Barça sentenciaron la eliminatoria con un Ter Stegen espectacular.