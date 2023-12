Si el tiempo de baja es largo, Iñaki Peña se va a quedar como único portero El Barça se juega mucho en los próximos dos meses

La temporada comienza a hacerse larga para los jugadores con un calendario dramático. El Barça ha ido muy justo a causa de las lesiones y lo ha pagado con un bajón alarmante en el juego que pudo complicarle la temporada. Poco a poco se han ido solventando las cosas, pero ahora ha caído Ter Stegen. Y las bajas en las porterías son muy delicadas por la peculiaridad de tener solo un recambio para la posición.

La suerte para el equipo blaugrana es que Iñaki Peña ha demostrado una vez más que se trata de un guardameta solvente y preparado para defender la portería de un equipo de máxima exigencia y, con él, el Barça puede competir por todo. Lo que sí se debería tener en cuenta es que ya no hay más red debajo de Iñaki, por lo que si se lesiona o le sancionan, Xavi no tendría otro remedio que tirar de los porteros del filial y eso es una temeridad si hay eliminatoria de Champions de por medio o se está jugando un título de la Supercopa.

El área deportiva y el cuerpo técnico habrán medido bien la situación porque se ha tomado una decisión de alto riesgo con Ter Stegen. Y no por la operación porque los servicios médicos habrán optado por la mejor solución, pero sí por no contemplar, por ahora, la llegada de un recambio de veteranía por si fuera necesario. Es evidente que deben confiar en que el tiempo de recuperación será pequeño y tocarán madera para que a Iñaki Peña no le pase nada, pero en estos niveles de exigencia se debe mirar por todo y el Barça lo puede pasar mal si Ter Stegen está más tiempo de lo esperado fuera del césped.

Lo importante ahora es que el alemán se recupere bien. Más pronto o más tarde, pero que quede totalmente limpio para la fase decisiva de la temporada. En este caso sí se ha gestionado bien la decisión de intervenir lo más pronto posible para evitar alargar una lesión que puede tener solución en forma de operación. En el Barça ya se habían visto casos inexplicables de tratamientos conservadores que han acabado mal para el propio futbolista y para el equipo. Que Iñaki Peña siga sano...