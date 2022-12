Aymar Navarro volverá a competir en el Freeride World Tour

El rider aranés tomará parte en una nueva edición del FWT después del grave accidente que sufrió este año Baqueira Bret, donde competirá como 'local', y Ordino Arcalís serán las sedes pirenaicas de la competición

Aymar Navarro está de vuelta. Pionero del freeride en competiciones internacionales, el esquiador aranés regresa a la élite con el Freeride World Tour. Y lo hace después del aparatoso accidente que sufrió la pasada temporada en esta misma competición, más concretamente en las finales disputadas en la estación suiza de Verbier donde se fracturó el hombro.

“No podía estar más agradecido a todos por el apoyo constante que he recibido en los buenos momentos, y en especial en los más difíciles. Gracias por vuestros ánimos, vuestra empatía y vuestra paciencia durante estos meses en los que habéis demostrado verdadero respeto por todo lo que conlleva ser deportista profesional”, apunta Navarro en agradecimiento al apoyo recibido.

El rider aranés volver· a correr en casa. Y es que Baqueira volver· a acoger una prueba del FWT, competición de referencia nivel mundial donde ya ha competido cinco temporadas.

El mismo Aymar fue el protagonista hace unos días de un evento donde celebró su décimo aniversario de colaboración con Atomic, básico en un deporte minoritario como el esquí. Durante el acto repasó sus hitos más impotantes como los podios conseguidos en el Freeride World Tour y documentales como South Lines.

Este 2022 se cumple ya una década de colaboración entre Atomic y Aymar Navarro y la marca no quería dejar pasar la ocasión de celebrarlo junto a los seguidores del esquiador y los amantes de la nieve. En ambos eventos, celebrados en Ski Market el 21 de noviembre y en Patrick Sport el 22 de noviembre, el atleta mostró su lado más humano a través de declaraciones de su familia y amigos. Tuvieron espacio en la charla la madre de Aymar Navarro y sus amigos Suso Folgar, Adri Millán, Txema Trull y Jordi Tenas. “Mi familia es mi mayor apoyo y mis amigos son mi inspiración” respondía el esquiador de Atomic a la pregunta de quién era su mayor referente en el mundo del esquí. “Ellos son los que me enseñaron y los que me han ayudado a llegar hasta donde he llegado”, añadía.

La charla terminó con un coloquio para preguntas en las que el tema más repetido fue su participación en el Freeride World Tour 2023. “Me ha costado mucho tomar la decisión de seguir en el circuito mundial. Tengo nuevos proyectos en mente para el 2023 y priorizar no es fácil, sobre todo cuando sabes que no eres capaz de competir a medio gas. Convivo con un diablo sobre el hombro que siempre me incita a ir más allá cada vez que me pongo el dorsal. Pero este año intentaré hacer algo más de caso al ángel sobre el otro hombro y buscar un punto medio. Me centraré en disfrutar como nunca”, decía.