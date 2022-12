Las claves de la jornada 14 de la NFL

La decimocuarta jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de Chargers, 49ers, Lions o Eagles fueron algunas de las más destacadas

La semana 14 de la NFL se presentaba como otra jornada decisiva para aquellos equipos que quieren aspirar a tener un sitio en los puestos de playoffs, una postemporada que empieza en poco más de un mes y que dará inicio al camino hacia la ansiada Superbowl.

LOS EAGLES VUELAN HACIA LOS PLAYOFFS

Decir que los Eagles han vuelto a ganar no es ninguna novedad. Con esta victoria ante Giants por 48 - 22, ya son doce las victorias cosechadas por el conjunto de Philadelphia, y el objetivo parece claro a estas alturas de competición: ganar el anillo de campeón.

Si la semana pasada fue el ataque aéreo quién consiguió la victoria, el pasado domingo fue el juego terrestre quién aniquiló a los neoyorquinos. Miles Sanders corrió para 144 yardas y dos touchdowns, en otra exhibición del corredor de Eagles que le ha permitido alcanzar las más de 1000 yardas de acarreo esta temporada.

Jalen Hurts volvió a jugar a nivel MVP y completó 21/31 pases en 217 yardas y dos pases de anotación. Las armas para poner puntos en el marcador son inagotables, y su entrenador, Nick Sirianni, las sabe usar a las mil maravillas.

En las alas, el dúo de AJ Brown y DeVonta Smith volvieron a combinarse para 134 yardas de recepción y un touchdown cada uno. La línea ofensiva volvió a estar espectacular y en la defensiva el front seven supo castigar al rival. Brandon Graham fue el nombre más destacado con tres sacks.

Poco más hay que decir de este equipo que no repitamos cada semana, y son sin duda los favoritos en la Conferencia Nacional. ¿Quién para a estos Philadelphia Eagles en su camino hacia la Superbowl?

Los Giants parecen ahora si alejarse de posiciones de postemporada. Ya augurábamos una difícil segunda mitad de temporada para los de Nueva York, y la falta de skill players en la ofensiva sigue castigando a Brian Daboll. Daniel Jones no fue capaz de generar ninguna big play y acabó el partido con 169 yardas de pase y un lanzamiento para touchdown.

Su socio en ataque y principal amenaza, Saquon Barkley, no encontró espacios entre la férrea línea defensiva rival, y acabó el encuentro con tan solo 28 yardas de carrera. Los Giants tan solo han ganado uno de sus últimos seis partidos en una campaña que parece que se les está haciendo muy larga a los de la gran manzana.

DALLAS SOBREVIVE ANTE TEXANS

Se esperaba una victoria contundente de Dallas, uno de los mejores equipos de su conferencia, ante unos Texans que son sin duda el equipo menos competitivo de toda la NFL. Nada más lejos de la realidad. Los Cowboys tuvieron que sufrir de lo lindo para derrotar a Houston (23-27) en un partido donde la ofensiva de Dallas estuvo mal, francamente mal.

Dak Prescott acabó el partido con dos intercepciones, un pase de touchdown y 284 yardas aéreas, en un encuentro donde estuvo impreciso y cometió errores de bulto que casi le cuestan a su equipo el partido, como la intercepción que lanzó desde su propia endzone a falta de 5 minutos en el marcador.

El ataque de Kellen Moore no encontró ritmo en ningún momento y tan solo pudo confiar en carreras de sus runningbacks para sumar touchdowns, con Pollard y Elliot sumando una anotación cada uno.

El front seven de Dallas fue quién volvió a salvar al equipo en los últimos minutos, y le devolvió el balón a su quarterback para que pudiera realizar el drive ganador final. DeMarcus Lawrence y Vander Esch fueron los dos mejores jugadores de la defensiva.

Por su parte, los Texans presentaron una ofensiva donde Davis Mills y Jeff Driskell se repartieron los snaps, pese a que el primero de ellos sumara la mayor parte de estos. Mills acabó con 175 yardas de pase y un balón interceptado y en diez ocasiones encontró a Chris Moore, quién acabó con 124 yardas atrapadas .

El rookie Dameon Pierce volvió a lucirse en el juego terrestre y corrió para 78 yardas y un touchdown. El ataque de Houston realizó el mejor partido de la temporada pero no fueron capaces de matar el encuentro, y la defensa volvió a sucumbir ante sus rivales

EL ATAQUE DE DETROIT ARROLLA A VIKINGS

Los Lions empezaron el pasado mes de noviembre con un balance de una victoria y seis derrotas, con malas sensaciones en ambos lados del césped. Ahora, a mediados del mes de diciembre, los de Detroit acumulan seis victorias y sueñan con los playoffs, una carrera a la que parece que llegan tarde pero aún tienen posibilidades de alcanzar.

Jared Goff ya estuvo espectacular la semana pasada, y parece que no quiere poner final a su buen estado de forma, liderando a su equipo hacia el 23-34 en el marcador ante Minnesota Vikings.

El quarterback de Lions estuvo preciso en sus lanzamientos incluso en ventanas muy pequeñas, acabó con 330 yardas aéreas y tres pases de touchdown. Goff parece capacitado para liderar (de momento) esta ofensiva, en la que DJ Chark y Amon-Ra St.Brown se combinaron para 162 yardas de recepción.

Jameson Williams debutó en la NFL por todo lo alto, convirtiendo su primera recepción en su primer touchdown como jugador de la liga, simplemente magistral. Aidan Hutchison volvió a dominar desde el pass rush y acabó con un sack, dos presiones el quarterback, y dos tackles para pérdida, consolidándose como el mejor liniero defensivo rookie del pasado draft.

En el lado contrario, la defensa de Vikings deja muchas dudas de cara a los playoffs y con esta derrota, acumulan ya cinco partidos encajando más de 400 yardas ofensivas. Si ya existen dudas sobre si Kirk Cousins es un quarterback capaz de liderar a este equipo en la postemporada, la fragilidad defensiva de Minnesota es un argumento de peso para no confiar demasiado en este equipo en Enero.

La ofensiva no es la que más puntos anota en la NFL y su defensa parece incapaz de contener a sus rivales, una mezcla que no augura un futuro demasiado esperanzador para su head coach, Kevin O’Connell.

Welcome to the NFL: Jameson Williams first career catch is a 41-yard TD. Ford Field is rocking. pic.twitter.com/iyLtW5ofon — Ari Meirov (@MySportsUpdate) December 11, 2022

JUSTIN HERBERT SE EXHIBE ANTE TAGOVAILOA

Los Chargers recibían en su feudo a los Dolphins en un partido marcado por el cara a cara entre los picks cinco y seis del draft de 2020: Justin Herbert y Tua Tagovailoa, un enfrentamiento que se resolvió de manera muy favorable para el mariscal del equipo angelino, con un 17 a 23 en el marcador.

Justin Herbert estuvo excelso, preciso, rápido.. y volvió a hacer lo que mejor sabe, liderar su ofensiva hacia la victoria. Acabó el encuentro con 39/51 en pases completados y 367 yardas aéreas con un touchdown, y se puso a las espaldas todo el peso de la ofensiva de Chargers.

Mike Williams parece volver a estar en buena forma física tras una temporada de lesiones y capturó 116 yardas con un touchdown. A su lado, Keenan Allen y Ekeler se combinaron para 151 yardas y corrieron buenas rutas para su pasador. Los drives de Los Ángeles eran fluidos, incorporando a diferentes jugadores y encontrando espacios en la zona intermedia de manera constante.

Con este partido, Herbert alcanzó un nuevo récord de yardas de pase en las tres primeras temporadas de un jugador en la NFL (13.065) , superando la cifra de Andrew Luck.

Tua Tagovailoa volvió a estar francamente mal y tan solo completó 10 pases de 28 intentos. El quarterback de Miami acabó el duelo con 145 yardas de pase y un touchdown, un pase a Tyreek Hill que tampoco estuvo excelente y acabó con 81 yardas aéreas.

Esta es la segunda derrota consecutiva de Dolphins y también el segundo encuentro donde el ataque de Mike McDaniel no consigue enlazar buenas jugadas, con protagonismo en negativo para Tua, a tan solo un mes del inicio de playoffs.

BUFFALO Y CINCINNATI SIGUEN CALENTANDO MOTORES

Los Bills se enfrentaban a una de las defensas más incómodas de toda la NFL, pero acabaron ganando a Jets por 20 a 12 en un partido donde la ofensiva de Buffalo no se encontró en ningún momento. Josh Allen no hizo el partido de la temporada pero acabó con 194 yardas totales y dos touchdowns que le permitieron llevarse la victoria.

La OL de Bills fue incapaz de detener la presión rival y eso lo penalizó a lo largo del partido. Steffon Diggs tan solo atrapó 37 yardas en ataque y el backfield tampoco estuvo brillante, con 39 yardas de carrera de Singletary. Era un partido de oficio que Buffalo supo resolver, pero no sin sufrir.

Quién si apareció fue el front seven de Bills, que parece haber dado un paso adelante tras la lesión de Von Miller para toda la temporada. Matt Milano, Gregory Rousseau y Epenesa salvaron a su equipo en los momentos cruciales en el pass rush y fueron claves para que los Bills sumaran su décima victoria de la temporada.

Los Jets volvieron a exhibirse en defensa generando estrés al quarterback rival y anulando a los receptores contrarios. Sauce Gardner en el cornerback y Quinnen Williams en el tackle defensivo, jugador que acabó lesionado, fueron los dos puntales de esa unidad. En la ofensiva, Mike White volvió a demostrar que es un guerrero.

Pese a recibir un golpe brutal en sus costillas, volvió al terreno de juego y lanzó buenos pases a sus receptores, acabando con 268 yardas aéreas. Otra vez fue Garrett Wilson su socio favorito en ataque con 78 yardas y Zonovan Knight vía terrestre corrió para otras 71 y anotó un touchdown.

White no es un jugador espectacular pero hace rodar al ataque mucho mejor que Zach Wilson, quién no parece que vuelva a jugar un partido esta campaña con los de Nueva York, equipo que lo drafteó en el pick 2 de 2021.

Cincinnati consiguió tumbar por 23 a 10 a unos Browns que, con esta derrota, parecen despedirse definitivamente de posiciones de playoffs. Con Tyler Boyd y Tee Higgins fuera por lesión, Ja’Marr Chase cogió las riendas del ataque y completó un gran partido que reafirma su candidatura a uno de los mejores WR de la NFL, pese haberse perdido partidos por lesión.

Acabó el encuentro con 119 yardas y un pase de touchdown atrapado, siendo una amenaza constante para la secundaria rival. Joe Mixon en el backfield corrió para 96 yardas y Joe Burrow estuvo soberbio en sus lanzamientos, consiguiendo 239 yardas aéreas, dos touchdowns y una intercepción. Bengals, en pocas palabras, es un equipazo.

Esta vez fue la defensa de Cincinnati quién dio un pase adelante y limitó la producción ofensiva de su rival. Nick Chubb y Kareem Hunt tan solo corrieron 40 yardas entre los dos y Amari Cooper, receptor estrella de Browns, acabó con 42 yardas atrapadas. Deshaun Watson, tras su mal primer partido tras 700 días sin jugar, mejoró su imagen en este segundo y acabó con 276 yardas, un touchdown y una intercepción.

Se le vio más preciso en sus pases y más prolífico en sus carreras, y fue Peoples-Jones su hombre favorito vía aérea con 144 yardas atrapadas. Estos Browns siguen siendo inoperantes y su head coach, Kevin Stefanski, debe ser cuestionado tras otra temporada decepcionante.

"MR IRRELEVANT" DESTROZA A TOM BRADY

La fiesta de Brock Purdy no para. El que fuera el último pick del pasado draft arrasó por 35 - 7 a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que se mostraron inofensivos a lo largo de todo el encuentro, cayendo en balance negativo y peligrando su puesto en playoffs.

Kyle Shanahan volvió a estar magistral en el play calling y supo dirigir a su quarterback novato en un partido de vital importancia para los 49ers. Purdy acabó con 16/21 pases completados y 185 yardas, lanzando dos pases de touchdown. Mr Irrelevant fue más que relevante, e incluso se atrevió a lanzar en profundo fuera de los números, donde encontró a McCaffrey para anotación.

Quarterback y runningback acabaron por la vía rápida con el partido, que ya estaba resuelto en la media parte. La defensa de San Francisco volvió a estar magistral, generando presión a la línea rival y negando grandes ganancias en la secundaria. La mala noticia para los de la Bahía vino en forma de lesión de su jugador estrella Deebo Samuel.

El ataque de Buccaneers fue el mismo que toda la temporada, completamente estéril y sin capacidad de amenaza para el rival. Tom Brady acabó con 253 yardas y fue interceptado en dos ocasiones. El papel de la unidad ofensiva de Tampa fue otra vez testimonial, y esta vez la defensa no pudo salvar al conjunto dirigido por Todd Bowles.

La semana 14 de competición se cierra este lunes con el partido entre Arizona Cardinals y New England Patriots.